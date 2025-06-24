Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок

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Mazda совершила технологический прорыв, представив двигатель, способный изменить расстановку сил в автомобильной индустрии.

Фото: Wikipedia by OSX is licensed under Общественное достояние mazda 3

Это устройство не использует традиционное топливо, не нуждается в зарядке и при этом не выбрасывает вредных веществ в атмосферу. Оно работает на роторном принципе и, в отличие от классических поршневых моторов, обеспечивает стабильную и чистую генерацию энергии.

В условиях, когда Европейский союз активно продвигает "зелёный курс", нацеленный на достижение углеродной нейтральности к 2050 году, автопроизводители стремительно уходят от ДВС в сторону электромобилей. Однако это требует масштабных инвестиций в электрические сети и водородную инфраструктуру. Mazda предлагает альтернативу: компактный и эффективный двигатель, работающий без традиционных источников энергии и инфраструктурных затрат.

Новая разработка основана на легендарной технологии роторных двигателей Mazda, известных с 1960-х годов. Модели вроде RX-7 и RX-8 сделали роторные моторы узнаваемыми. Сегодня Mazda адаптирует эту концепцию под современные реалии: двигатель нового поколения работает не на топливе, а вырабатывает электричество для зарядки аккумулятора. Он выполняет функцию генератора, а не силовой установки, что снижает износ и повышает экологичность.

Эта разработка не только сохраняет узнаваемость бренда, но и создаёт альтернативу для тех, кто не готов полностью переходить на электромобили. Без необходимости в зарядных станциях и топливных баков, двигатель обещает стать промежуточным, но мощным шагом к более устойчивому транспорту.

Mazda демонстрирует: будущее может быть технологичным и экологичным — без жертв и без инфраструктурных революций.

Уточнения

Mazda Motor Corporation (яп. мацуда кабусики-гайся), кратко: Mazda (рус. «Ма́зда») — японская автомобилестроительная компания, выпускающая автомобили «Мазда».

