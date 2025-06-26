Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Старинные квартиры дорожают: вот где их больше всего и сколько они стоят
Вселенная больше не та: в центре галактики обнаружен колоссальный объект
Недобросовестные работодатели: как подростку получить свои деньги
Солнце в горах злее, чем на юге: как не сгореть в отпуске среди снега и лыж
Трамп сравнил Иран с Хиросимой — в Японии сдержали гнев, но ответ прозвучал
Счета за коммуналку можно будет платить позже — но есть важная деталь, которую нельзя упустить
Как превратить суп из скучного в кулинарный шедевр — без кулинарной школы и экзотики
Захар Прилепин раскрыл правду о возвращении Гребенщикова* и Земфиры** в Россию — чего им действительно стоит опасаться?
Секретный юбилей Меладзе в Испании: сколько певец потратил на тайное торжество

Что делать, если алкотестер ошибся — проверенные шаги, чтобы не лишиться прав зря

2:44
Авто

Когда инспектор ДПС подозревает, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, он вправе предложить пройти тест на алкоголь. Это важный и ответственный момент, требующий от водителя знания своих прав и понимания порядка проведения проверки. Во-первых, проверка должна проходить с соблюдением установленных норм — либо с обязательной видеозаписью, либо в присутствии двух понятых. Алкотестер, на котором проводится тест, должен быть исправным, а мундштук — одноразовым и стерильным. Эти меры необходимы для обеспечения прозрачности процедуры и исключения любых нарушений.

Сотрудник ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сотрудник ГАИ

Если вы уверены, что не употребляли алкоголь, но тест всё же показал превышение допустимой нормы (не более 0,16 мг/л), вы имеете право потребовать повторной проверки. При этом обе проверки обязательно должны фиксироваться на видео. Попросите инспектора вскрыть упаковку с мундштуком в вашем присутствии и предъявить документы на прибор — в частности, сведения о последней калибровке и сроке годности. Эти детали могут оказаться решающими, если вы решите оспаривать результаты теста в суде.

Если повторная проверка подтверждает наличие алкоголя в организме, не стоит впадать в панику. Вы вправе требовать медосвидетельствования в специализированном учреждении. Важно указать в протоколе, что вы не согласны с результатами и настаиваете на независимой проверке. Инспектор обязан составить соответствующий акт и доставить вас на медицинское освидетельствование, где пройдут повторные тесты, в том числе анализы крови и мочи. Все этапы процедуры должны быть зафиксированы на видео и проходить в присутствии свидетелей.

Если результат медосвидетельствования также подтверждает превышение нормы, через 20 минут проводят повторный тест, и на основании всех данных составляется итоговый протокол. У вас есть право в этом документе указать согласие или несогласие с результатами — это важно для возможного обжалования.

Если вы сомневаетесь в точности теста, можно пройти повторное освидетельствование в другом лицензированном медицинском учреждении, однако для этого отводится всего два часа с момента первого теста. Если вы откажетесь от прохождения любых проверок, это будет расценено как признание вины, что грозит штрафом до 30 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок до 1,5 лет.

Знание своих прав и внимательность на каждом этапе проверки помогут защитить себя и избежать несправедливых последствий.

Уточнения

Алкотестер - средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху. Его погрешность нормирована, он подлежит метрологической поверке.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Наука и техника
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Авто
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию Аудио 
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Домашние животные
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Последние материалы
Недобросовестные работодатели: как подростку получить свои деньги
Трамп сравнил Иран с Хиросимой — в Японии сдержали гнев, но ответ прозвучал
Счета за коммуналку можно будет платить позже — но есть важная деталь, которую нельзя упустить
Как превратить суп из скучного в кулинарный шедевр — без кулинарной школы и экзотики
Захар Прилепин раскрыл правду о возвращении Гребенщикова* и Земфиры** в Россию — чего им действительно стоит опасаться?
Секретный юбилей Меладзе в Испании: сколько певец потратил на тайное торжество
Аромат сбежал? Возможно, вы забыли нанести то, что знают только посвящённые
Кардио прямо в квартире: замените бег на простое движение по дому
Что делать, если алкотестер ошибся — проверенные шаги, чтобы не лишиться прав зря
Микропластик теряет силу — в ход пошёл неожиданный экстракт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.