Что делать, если алкотестер ошибся — проверенные шаги, чтобы не лишиться прав зря

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Когда инспектор ДПС подозревает, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, он вправе предложить пройти тест на алкоголь. Это важный и ответственный момент, требующий от водителя знания своих прав и понимания порядка проведения проверки. Во-первых, проверка должна проходить с соблюдением установленных норм — либо с обязательной видеозаписью, либо в присутствии двух понятых. Алкотестер, на котором проводится тест, должен быть исправным, а мундштук — одноразовым и стерильным. Эти меры необходимы для обеспечения прозрачности процедуры и исключения любых нарушений.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сотрудник ГАИ

Если вы уверены, что не употребляли алкоголь, но тест всё же показал превышение допустимой нормы (не более 0,16 мг/л), вы имеете право потребовать повторной проверки. При этом обе проверки обязательно должны фиксироваться на видео. Попросите инспектора вскрыть упаковку с мундштуком в вашем присутствии и предъявить документы на прибор — в частности, сведения о последней калибровке и сроке годности. Эти детали могут оказаться решающими, если вы решите оспаривать результаты теста в суде.

Если повторная проверка подтверждает наличие алкоголя в организме, не стоит впадать в панику. Вы вправе требовать медосвидетельствования в специализированном учреждении. Важно указать в протоколе, что вы не согласны с результатами и настаиваете на независимой проверке. Инспектор обязан составить соответствующий акт и доставить вас на медицинское освидетельствование, где пройдут повторные тесты, в том числе анализы крови и мочи. Все этапы процедуры должны быть зафиксированы на видео и проходить в присутствии свидетелей.

Если результат медосвидетельствования также подтверждает превышение нормы, через 20 минут проводят повторный тест, и на основании всех данных составляется итоговый протокол. У вас есть право в этом документе указать согласие или несогласие с результатами — это важно для возможного обжалования.

Если вы сомневаетесь в точности теста, можно пройти повторное освидетельствование в другом лицензированном медицинском учреждении, однако для этого отводится всего два часа с момента первого теста. Если вы откажетесь от прохождения любых проверок, это будет расценено как признание вины, что грозит штрафом до 30 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок до 1,5 лет.

Знание своих прав и внимательность на каждом этапе проверки помогут защитить себя и избежать несправедливых последствий.

Уточнения

Алкотестер - средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху. Его погрешность нормирована, он подлежит метрологической поверке.

