Умный заправочный пистолет: простая механика для точной подачи топлива

Для многих водителей заправка бензином — привычный рутинный процесс, но за этим стоит умная и надёжная технология, основанная исключительно на физических законах, без использования электричества. Такая механика обеспечивает высокую надежность, исключая вероятность поломок, связанных с электронными компонентами.
Когда водитель начинает заправку, топливо проходит через специальное узкое кольцо внутри пистолета. Это кольцо ускоряет поток бензина и создаёт эффект разрежения (вакуума) в воздушной камере устройства. Именно этот вакуум служит сигналом для автоматического прекращения подачи топлива, когда бак почти заполнен.
В пистолете есть маленькое отверстие, через которое проходит воздух. Когда уровень бензина поднимается до отверстия, он блокирует его, нарушая поступление воздуха. В камере образуется вакуум, который воздействует на мембрану — та, в свою очередь, механически отключает подачу топлива.
Это механическое решение не зависит ни от датчиков, ни от электрических компонентов, что значительно снижает риски поломок. Система основана на простых и проверенных временем физических принципах, что делает её максимально стабильной и долговечной.
Ва́куум - пространство, свободное от вещества. В технике и прикладной физике под вакуумом понимают среду, состоящую из газа при давлении значительно ниже атмосферного.
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