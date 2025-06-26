Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта сладкая заготовка из ягод скрывает неприятный секрет — пора узнать правду
Исторический прорыв в Москве: печать Ивана III раскрывает секреты царской власти
Эти парные упражнения поднимут мотивацию и проработают мышцы по-новому
Один неверный термин — и весь отпуск в Шотландии пойдёт прахом
Вы делаете это утром неправильно — именно поэтому усталость не уходит
Садовый сезон начался — и тут же привёл к воспалению
Удар по банкам: криптомонеты могут заменить классическую финансовую систему
Обычные яблоки, а вкус — как в детстве: по этому рецепту пирог всегда удаётся с первого раза
Адренохром снова на слуху: что за вещество прячут под грифом "секретно"

Умный заправочный пистолет: простая механика для точной подачи топлива

1:28
Авто

Для многих водителей заправка бензином — привычный рутинный процесс, но за этим стоит умная и надёжная технология, основанная исключительно на физических законах, без использования электричества. Такая механика обеспечивает высокую надежность, исключая вероятность поломок, связанных с электронными компонентами.

Заправка
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Заправка

Принцип действия заправочного пистолета

Когда водитель начинает заправку, топливо проходит через специальное узкое кольцо внутри пистолета. Это кольцо ускоряет поток бензина и создаёт эффект разрежения (вакуума) в воздушной камере устройства. Именно этот вакуум служит сигналом для автоматического прекращения подачи топлива, когда бак почти заполнен.

Как пистолет чувствует уровень топлива

В пистолете есть маленькое отверстие, через которое проходит воздух. Когда уровень бензина поднимается до отверстия, он блокирует его, нарушая поступление воздуха. В камере образуется вакуум, который воздействует на мембрану — та, в свою очередь, механически отключает подачу топлива.

Почему такая система эффективна и надёжна

Это механическое решение не зависит ни от датчиков, ни от электрических компонентов, что значительно снижает риски поломок. Система основана на простых и проверенных временем физических принципах, что делает её максимально стабильной и долговечной.

Уточнения

Ва́куум - пространство, свободное от вещества. В технике и прикладной физике под вакуумом понимают среду, состоящую из газа при давлении значительно ниже атмосферного.
 

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Домашние животные
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку Аудио 
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Наука и техника
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Авто
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Последние материалы
Флот F-35А: тайный ответ Лондона на новую гонку вооружений
Зрелый фитнес: как не убить суставы и реально подтянуть тело после 40
Путешествие между Мурой и Дравой: Хорватский регион, где пейзажи как в сказке, а вино — как песня
Центральные банки теряют интерес к доллару: золото, евро и юань выходят на первый план
Джинсовая мини-юбка снова в моде: как перенести тренд 00-х в стиль 2025
Поливаю этим макароны, картошку и курицу — муж просит добавки: сливочный соус из простых продуктов
Эта хитрость продлевает жизнь клубнике в 3 раза — плесень просто не успевает появиться
Живой символ надежды: птица, которую считали исчезнувшей, вновь покоряет горы Испании
Хищник-убийца вышел на охоту в Хорватии: Адриатика находится под смертельной угрозой
Цифровая стройка в действии: что теперь обязаны делать застройщики с 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.