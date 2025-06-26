Появились камеры, фиксирующие громкий шум от транспорта: не словите крупный штраф

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В столице установили современные камеры с микрофонами и видеонаблюдением, способные автоматически выявлять транспортные средства с чрезмерно громким выхлопом или музыкой. Система "Эфир" анализирует уровень шума и фокусируется на самых громких автомобилях и мотоциклах, даже в плотном городском трафике.

Фото: commons.wikimedia.org by Alestivak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Камера фиксации

Особенности работы системы и зоны установки

Камеры "Эфир" устанавливают в местах с наибольшим числом жалоб на шум, например, возле Патриарших прудов. Проект охватывает около 30 точек по всему городу. Такие устройства помогают не только фиксировать превышение шумового порога, но и распознавать номера нарушителей, что облегчает их дальнейшее наказание.

Штрафы и планы по ужесточению наказаний

Сейчас за шумовые нарушения штраф составляет 500 рублей, однако власти Москвы намерены значительно повысить размеры наказаний. Предложено устанавливать штрафы в диапазоне от 5 до 30 тысяч рублей в зависимости от мощности двигателя транспортного средства. Такие меры впервые были озвучены мэром ещё в 2021 году и направлены на борьбу с шумовым загрязнением.

Нормы уровня шума и их измерение

Новые стандарты базируются на исследовании, выполненном по заказу городских властей. Согласно техрегламенту Таможенного союза, максимальный допустимый уровень шума для автомобилей и мотоциклов — 96 децибел. Для сравнения, в московском метро уровень шума может достигать 90 дБ, что иллюстрирует серьезность проблемы.

Перспективы интеграции и контроль

Камеры "Эфир" могут быть интегрированы с системой "Поток", что позволит комплексно отслеживать нарушителей как по шуму, так и по номерным знакам. Это повысит эффективность контроля и создаст дополнительные стимулы для водителей соблюдать правила.

Уточнения

Штраф - узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

