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Как не получить штраф за пешеходный переход — простые правила, которые спасут деньги и нервы

2:17
Авто

Пешеходные переходы считаются зонами повышенной опасности, где преимущество традиционно за пешеходами. Исключения — спецтранспорт со спецсигналами или регулируемые светофором участки. Но что делать, если переход широкий и занимает несколько полос? Нужно ли обязательно ждать, пока пешеход полностью пересечёт дорогу, или можно тронуться раньше?

Улица Южной Кореи
Фото: commons.wikimedia.org by Candida.Performa, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Улица Южной Кореи

Основные правила и разъяснения Верховного суда

Юридически ключевое понятие — "уступить дорогу", как это прописано в Правилах дорожного движения. Верховный суд пояснил: водитель обязан обеспечить пешеходу возможность безопасно пересечь проезжую часть, то есть не создавать ему помех. Но это не означает обязательную остановку до полного завершения перехода человеком. Если пешеход уже прошёл мимо вашего автомобиля и его движение не пересекается с вашим маршрутом, вы имеете право продолжать движение.

Когда водитель нарушает правила

Если вы не уступите дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе, вам грозит штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей (статья 12.18 КоАП). При повторных нарушениях штрафы увеличиваются. Нарушением будет считаться ситуация, когда ваши действия заставляют пешехода резко менять скорость или направление движения, останавливаться или ускоряться во избежание столкновения.

Практические советы для водителей

  • Если пешеход уверенно пересекает дорогу, не меняя траектории, и его путь не пересекается с вашим, можно плавно тронуться.

  • Если есть хоть малейшее сомнение, что ваше движение может повлиять на поведение пешехода, лучше подождать.

  • Особое внимание стоит уделять реакциям людей: кто-то идёт быстро, кто-то медленно, кто-то может испугаться приближающейся машины.

Водитель не обязан ждать, пока пешеход полностью уйдёт с "зебры", но обязан обеспечить ему безопасный переход без помех. Неправильное поведение водителя, вынуждающее пешехода менять скорость или направление, карается штрафом. Внимательность и уважение — залог безопасности на дороге.

Уточнения

Пешехо́дный перехо́д - специальная область на проезжей части дороги, выделенная для перехода пешеходов на другую сторону улицы или дороги, либо искусственное сооружение над или под проезжей частью для тех же целей. Согласно правилам дорожного движения, пешеходный переход обычно обозначен специальными дорожными знаками или разметкой.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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