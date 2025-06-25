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Китайские запчасти против оригинальных: риски, последствия и во сколько обойдётся экономия

1:59
Авто

В последние годы российский рынок автозапчастей сильно изменился — выбор деталей стал шире, но цены на оригинальные комплектующие выросли в разы. Владельцы старых зарубежных автомобилей всё чаще обращаются к бюджетным китайским аналогам, чтобы сэкономить. Однако такая экономия может обернуться серьёзными проблемами для автомобиля.

Механик
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Механик

Почему китайские запчасти так популярны

Цены на оригинальные детали зачастую заоблачные. Например, масляный фильтр для популярных моделей Mitsubishi — Lancer, ASX или Outlander XL — стоит около 750 рублей. Китайский аналог можно найти всего за 150 рублей, что в пять раз дешевле. Эта разница привлекает многих автовладельцев, особенно с ограниченным бюджетом.

Риски использования неоригинальных фильтров

Китайские масляные фильтры часто не выдерживают эксплуатационных нагрузок и могут привести к утечке масла. Сигналы о снижении давления масла могут не сразу проявиться — особенно если двигатель запускается дистанционно через автозапуск. В таком случае падение давления останется незамеченным, что грозит серьёзными повреждениями мотора.

Чем грозит экономия на расходниках

Повреждения, вызванные использованием некачественных фильтров и масел, часто приводят к необходимости капитального ремонта двигателя. Его стоимость варьируется от 150 до 300 тысяч рублей — куда больше, чем экономия на запчастях. Кроме того, на российском рынке много несертифицированного и низкокачественного моторного масла, что усиливает риск.

Лучше выбирать проверенные и надёжные запчасти у официальных поставщиков, не экономить на расходниках и тщательно следить за состоянием автомобиля. Это позволит избежать дорогостоящих ремонтов и продлить срок службы двигателя.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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