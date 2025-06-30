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Заправляйтесь в этот день недели, чтобы сэкономить на топливе — секрет, который знают немногие

2:34
Авто

Для большинства водителей заправка — это просто рутинная процедура, которая не вызывает особых размышлений. Мы заезжаем на заправку, не задумываясь, какой день недели и как это может повлиять на цену бензина. Однако исследования показывают, что день недели действительно играет роль, и простая смена привычки может сэкономить вам деньги. Давайте разберемся, почему понедельник — это лучший день для заправки.

Канистра бензина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Канистра бензина

Анализ данных: колебания цен на бензин в течение недели

Согласно анализу данных с платформ для сравнения цен на бензин, цены на топливо действительно могут существенно варьироваться в зависимости от дня недели. Эти колебания не всегда связаны с мировыми ценами на нефть. Оказавшись на заправке, мы часто не обращаем внимание на то, как в разные дни недели меняется стоимость бензина. Однако, если проанализировать статистику, можно заметить определённые закономерности.

Почему понедельник — лучший день для заправки

Изучив статистику цен на бензин, эксперты пришли к выводу, что понедельник стабильно предлагает более низкие цены на топливо по сравнению с другими днями недели. Это открытие не стало бы сенсацией, если бы не одно "но": несмотря на ожидаемые скачки цен в зависимости от мировых рынков, понедельник по-прежнему остаётся самым выгодным днем для заправки.

Когда бензин дороже всего

Самым дорогим днем для заправки традиционно была пятница, так как многие водители заправлялись, готовясь к выходным поездкам. Однако недавно выяснилось, что пятница больше не является самым дорогим днем, а даже наоборот, она стала дешевле, чем, например, среда или четверг. Всё это связано с изменением поведения водителей и планирования поездок.

Плохие дни для заправки

Исследования показали, что в выходные, а особенно в субботу, цены на бензин часто достигают пика. Это, возможно, связано с тем, что в субботу на заправках больше всего клиентов, а также с увеличением спроса на топливо. В то время как в середине недели — в частности, в четверг и среду — бензин может быть дороже из-за не самой лучшей рыночной ситуации.

Как это поможет вам сэкономить

Если вы хотите сэкономить на бензине, заправляйтесь в понедельник. Это не только лучший день для выгодной заправки, но и лучший способ уменьшить ежемесячные расходы на топливо, не меняя при этом других привычек.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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