Неожиданный штраф для владельцев китайских автомобилей: как избежать проблем с ГАИ

После ухода европейских и американских автопроизводителей с российского рынка китайские бренды стремительно завоевали популярность среди отечественных автомобилистов. Особенно востребованы кроссоверы и внедорожники, которые сочетают в себе доступность, современное оснащение и хорошие характеристики.
Однако, как выяснилось, не все владельцы китайских автомобилей могут свободно использовать свои машины с прицепами. В чем заключается проблема, и как избежать штрафов, рассказал автоюрист.
Проблема заключается в особенностях конструкции некоторых китайских автомобилей. В частности, ряд моделей не предусмотрен для установки фаркопа, что прямо указано в их Одобрении типа транспортного средства (ОТТС). Это документ содержит информацию о технических характеристиках и возможных ограничениях по эксплуатации автомобиля, включая буксировку прицепов. Нарушение этих предписаний может повлечь административные наказания.
Согласно словам автоюриста, в список моделей, для которых официально запрещена буксировка прицепов, входят такие популярные китайские автомобили, как:
Jetour
Chery
Geely
Exeed
Omoda
Несмотря на то, что эти автомобили внешне могут казаться мощными и готовыми к нагрузкам, их техническая база не рассчитана на буксировку. Установка фаркопа на такие машины в обход требований производителя считается незаконным изменением конструкции транспортного средства.
Тем не менее, не все китайские автомобили попали под запрет. Например, следующие модели полностью соответствуют требованиям для буксировки прицепов:
Tank
Haval Dargo
Haval H5, H7 и H9
Пикапы Great Wall
Часть линейки Changan
Эти автомобили официально допускают использование прицепов, так как в их документации прописаны допустимые нагрузки и типы фаркопов. Поэтому владельцы таких автомобилей не должны сталкиваться с претензиями со стороны ГАИ, если все оформлено правильно.
Если конструкция автомобиля не предусматривает установку фаркопа, а водитель все равно его устанавливает, это нарушение считается незаконным изменением конструкции транспортного средства. Согласно статье 12.5 КоАП РФ, такие действия могут повлечь за собой штраф в размере 500 рублей. В некоторых случаях возможно даже аннулирование регистрации автомобиля до устранения несоответствий.
Важно помнить, что наличие фаркопа в предложении официального дилера не гарантирует его законность. Часто автосалоны просто продают оборудование и предлагают монтаж, не отвечая за соответствие установленным требованиям. В результате, водитель может получить штраф и придется пройти повторную экспертизу после нарушения.
Чтобы установить фаркоп легально, необходимо пройти процедуру техэкспертизы. После этого следует внести изменения в регистрационные документы. Этот процесс требует времени, посещения специализированных лабораторий, сбора необходимых бумаг и дополнительных затрат. Только после завершения всех процедур установка фаркопа будет считаться легальной.
Перед покупкой или установкой прицепного устройства важно проверить информацию в ОТТС вашей модели автомобиля. Это можно сделать через сайт Росстандарта или уточнить у производителя. Если в документации указано, что буксировка прицепов не предусмотрена — лучше отказаться от идеи установки фаркопа, чтобы избежать штрафов и других неприятных последствий.
Рост штрафов, которые стали поступать владельцам китайских автомобилей с прицепами, связан не с изменением закона, а с усилением контроля за соблюдением уже существующих технических требований. Ведь использование прицепа на автомобиле, не предназначенном для таких нагрузок, может представлять опасность для водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.
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