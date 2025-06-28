Неожиданный штраф для владельцев китайских автомобилей: как избежать проблем с ГАИ

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После ухода европейских и американских автопроизводителей с российского рынка китайские бренды стремительно завоевали популярность среди отечественных автомобилистов. Особенно востребованы кроссоверы и внедорожники, которые сочетают в себе доступность, современное оснащение и хорошие характеристики.

Фото: commons.wikimedia.org by Zoerides, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Презентация китайского автомобиля Chery Omoda 5

Однако, как выяснилось, не все владельцы китайских автомобилей могут свободно использовать свои машины с прицепами. В чем заключается проблема, и как избежать штрафов, рассказал автоюрист.

Почему владельцы китайских машин с прицепами рискуют получить штрафы

Проблема заключается в особенностях конструкции некоторых китайских автомобилей. В частности, ряд моделей не предусмотрен для установки фаркопа, что прямо указано в их Одобрении типа транспортного средства (ОТТС). Это документ содержит информацию о технических характеристиках и возможных ограничениях по эксплуатации автомобиля, включая буксировку прицепов. Нарушение этих предписаний может повлечь административные наказания.

Какие китайские модели не могут буксировать прицеп

Согласно словам автоюриста, в список моделей, для которых официально запрещена буксировка прицепов, входят такие популярные китайские автомобили, как:

Jetour

Chery

Geely

Exeed

Omoda

Несмотря на то, что эти автомобили внешне могут казаться мощными и готовыми к нагрузкам, их техническая база не рассчитана на буксировку. Установка фаркопа на такие машины в обход требований производителя считается незаконным изменением конструкции транспортного средства.

Какие китайские автомобили могут буксировать прицеп

Тем не менее, не все китайские автомобили попали под запрет. Например, следующие модели полностью соответствуют требованиям для буксировки прицепов:

Tank

Haval Dargo

Haval H5, H7 и H9

Пикапы Great Wall

Часть линейки Changan

Эти автомобили официально допускают использование прицепов, так как в их документации прописаны допустимые нагрузки и типы фаркопов. Поэтому владельцы таких автомобилей не должны сталкиваться с претензиями со стороны ГАИ, если все оформлено правильно.

Штрафы за установку фаркопа без разрешения

Если конструкция автомобиля не предусматривает установку фаркопа, а водитель все равно его устанавливает, это нарушение считается незаконным изменением конструкции транспортного средства. Согласно статье 12.5 КоАП РФ, такие действия могут повлечь за собой штраф в размере 500 рублей. В некоторых случаях возможно даже аннулирование регистрации автомобиля до устранения несоответствий.

Важно помнить, что наличие фаркопа в предложении официального дилера не гарантирует его законность. Часто автосалоны просто продают оборудование и предлагают монтаж, не отвечая за соответствие установленным требованиям. В результате, водитель может получить штраф и придется пройти повторную экспертизу после нарушения.

Как легально установить фаркоп

Чтобы установить фаркоп легально, необходимо пройти процедуру техэкспертизы. После этого следует внести изменения в регистрационные документы. Этот процесс требует времени, посещения специализированных лабораторий, сбора необходимых бумаг и дополнительных затрат. Только после завершения всех процедур установка фаркопа будет считаться легальной.

Как избежать штрафов при установке прицепа

Перед покупкой или установкой прицепного устройства важно проверить информацию в ОТТС вашей модели автомобиля. Это можно сделать через сайт Росстандарта или уточнить у производителя. Если в документации указано, что буксировка прицепов не предусмотрена — лучше отказаться от идеи установки фаркопа, чтобы избежать штрафов и других неприятных последствий.

Ужесточение контроля за соблюдением технических требований

Рост штрафов, которые стали поступать владельцам китайских автомобилей с прицепами, связан не с изменением закона, а с усилением контроля за соблюдением уже существующих технических требований. Ведь использование прицепа на автомобиле, не предназначенном для таких нагрузок, может представлять опасность для водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

