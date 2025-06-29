Не допускайте эти 11 ошибок в уходе за автомобилем — спасите деньги и время

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Каждый автолюбитель стремится поддерживать свой автомобиль в хорошем состоянии, но между привычной небрежностью и ошибками, которые могут быть опасными для машины, существует тонкая грань. Некоторые методы ухода могут ускорить износ, снизить эксплуатационные характеристики и даже поставить под угрозу безопасность. Давайте рассмотрим 11 наиболее распространённых ошибок, которых следует избегать при техническом обслуживании автомобиля.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Механик

1. Промывка сливных отверстий

Моторное масло играет важнейшую роль в смазке, охлаждении и очистке двигателя. Частая его замена или слив не только ухудшают характеристики работы, но и ускоряют износ двигателя. Важно соблюдать рекомендации производителя по замене масла — обычно каждые 10 000-30 000 км пробега. Это поможет избежать серьёзных повреждений и продлить срок службы двигателя.

2. Игнорирование контроля уровней жидкостей

Тормозная жидкость, охлаждающая жидкость, жидкость для омывателя стекла, моторное масло — все эти жидкости требуют регулярной проверки. Невнимание к уровням может привести к перегреву, потерям тормозных свойств или ускоренному износу компонентов. Проверка этих уровней займет всего пару минут, но сэкономит вам массу проблем.

3. Постоянное вождение с почти пустым баком

Езда с почти пустым баком подвергает систему впрыска загрязнениям, которые могут образовываться на дне бака. Кроме того, топливо используется для охлаждения топливного насоса, который может выйти из строя при сухой эксплуатации. Лучше всего избегать работы топливной системы на уровне ниже четверти бака, особенно на старых или дизельных автомобилях.

4. Пренебрежение давлением в шинах

Недостаточно накачанные шины повышают расход топлива, снижают сцепление с дорогой и приводят к неравномерному износу. Чрезмерно высокое давление ухудшает комфорт при вождении и снижает эффективность торможения. Проверка давления в шинах минимум раз в месяц — простая мера для поддержания их в идеальном состоянии. Регулярный осмотр также помогает выявить повреждения или износ.

5. Несвоевременная замена фильтров

Воздушный, топливный, масляный и салонный фильтры — каждый из них играет свою важную роль. Засорённые фильтры могут привести к ухудшению работы двигателя, увеличению расхода топлива и загрязнению других компонентов. Регулярная замена фильтров не только улучшает техническое состояние автомобиля, но и обеспечивает качественное воздухоснабжение в салоне.

6. Очистка двигателя с использованием мойки высокого давления

Мыть двигатель струёй высокого давления — это риск для его долгосрочной работоспособности. Вода, попадающая на электрические компоненты и разъёмы, может вызвать неисправности. Используйте мягкие щётки и специальные чистящие средства для безопасной очистки двигателя.

7. Установка неправильных шин в сезон

Летние шины в зимнее время и зимние — в тёплое время года — приводят к ухудшению управляемости и увеличению тормозного пути. Летние шины изнашиваются быстрее при морозах, а зимние — при жаре. Для безопасной эксплуатации автомобиля меняйте шины в соответствии с сезоном.

8. Пренебрежение ремнём ГРМ

Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) синхронизирует работу клапанов и поршней. Поломка этого компонента может привести к серьёзным повреждениям двигателя. Сроки замены ремня варьируются от 60 000 до 160 000 км в зависимости от модели, но затягивать с этим не стоит.

9. Использование неправильного топлива и несертифицированных присадок

Использование не того топлива или сомнительных присадок может привести к серьёзным повреждениям двигателя. Если двигатель случайно заправлен не тем топливом, желательно заменить его до запуска двигателя. Присадки, обещающие улучшение экономии или очистку, часто являются маркетинговым ходом и могут засорить систему.

10. Отсрочка профилактических мероприятий

Пренебрежение профилактическими операциями, такими как замена тормозной жидкости, проверка уровня охлаждающей жидкости или замена аккумулятора, может привести к серьёзным поломкам. Эти операции необходимо выполнять вовремя, чтобы предотвратить ухудшение работы системы и избежать дорогостоящих ремонтов.

11. Мойка кузова на солнце или неподобающими средствами

Мойка автомобиля на солнце способствует быстрому испарению воды, оставляя пятна и известковые отложения на кузове. Кроме того, использование бытовых моющих средств, таких как жидкости для мытья посуды, может повредить защитные покрытия, ускорить окисление и потускнение пластика. Для правильной мойки используйте автошампуни с нейтральным pH и специальные инструменты, такие как перчатки из микрофибры.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

