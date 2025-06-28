Странный звук из бензобака: стоит ли переживать, если он становится громче с каждым разом

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Наверняка многие автомобилисты замечали, что при откручивании пробки бензобака из него раздается характерное шипение. Иногда оно еле слышное, а иногда — настолько громкое, что может испугать. Но что это значит? Нормально ли это, и откуда берётся этот звук?

Фото: Freepik by Designed by Freepik Крышка бензобака

Причина шипения: выравнивание давления

На самом деле, шипение — это вполне нормальный звук, который возникает при выравнивании давления в баке с атмосферным. Как это работает? Давление в топливном баке иногда может отличаться от атмосферного, что и приводит к звуку. Например, если давление в баке ниже, воздух с шипением заходит в него, а если выше — выходит. Это явление происходит как раз при откручивании пробки.

Но вот что интересно: что же вызывает такую разницу в давлении и в какую сторону оно выравнивается?

Экология и её роль в изменении топливной системы

Всё это связано с экологическими требованиями. В прошлом, когда большинство водителей использовали различные механизмы для ремонта и ухода за своими автомобилями, никого не беспокоило, что пары бензина испаряются и выбрасываются в атмосферу. Это считалось нормой.

Однако экологи посчитали, что эти пары могут нанести вред экологии, поэтому были введены меры для герметизации топливных систем. В результате, появилась система, которая не только предотвращает выбросы, но и собирает пары топлива, чтобы вернуть их в бак.

Влияние экологических норм

С введением норм Евро-2 появилась система улавливания бензиновых паров, которая изменила конструкцию топливной системы. Эта система включает сепаратор и адсорбер. Сепаратор служит для удаления пены, содержащей пары бензина, и возвращает часть жидкого бензина обратно в бак, предотвращая выбросы в атмосферу.

Но это ещё не всё. В системе появился адсорбер, который задерживает пары бензина с помощью активированного угля. Когда мотор работает, эти пары сжигаются в камерах сгорания, не выходя в атмосферу. Это помогает контролировать давление в баке и избегать выбросов вредных веществ.

Когда адсорбер не работает: проблемы с давлением

Но система не идеальна. В ней могут возникать проблемы, например, если адсорбер или его клапан выйдут из строя. Это может привести к нарушению работы системы, и как результат — увеличение давления в баке.

Например, если давление в баке слишком высокое или низкое, при откручивании пробки может появиться не просто шипение, а громкий "пшик". Иногда — даже "хлопок" деформированного пластикового бака, который восстанавливает свою форму после сжатия.

В редких случаях, когда система сброса давления не работает должным образом, может произойти даже "выстрел" пробки бака. Это крайне редко, но теоретически возможно. Однако гораздо чаще замечаются проблемы с вакуумом внутри бака.

Проблемы с адсорбером: как распознать неисправность

Как понять, что с системой что-то не так? Некоторые автомобили оснащены датчиками давления в баке, которые подскажут о неисправности. Например, на некоторых моделях автомобилей есть специальная лампа, которая сигнализирует о сбоях в работе адсорбера.

Если вы заметили, что шипение при откручивании пробки становится громче, это может быть первым сигналом неисправности. А если вам слышится тот самый хлопок с деформацией бака, это уже серьёзная проблема, которую следует устранить как можно скорее.

Кроме того, могут возникать и другие симптомы: ухудшение пуска двигателя, проблемы с холостыми оборотами, или даже появление запаха бензина в салоне. Однако запах бензина чаще всего возникает из-за изношенной прокладки бензонасоса, а не из-за неисправности адсорбера.

Что делать, если адсорбер сломался

Что же делать, если вы обнаружили, что адсорбер вышел из строя? Простой способ — убрать его, но это чревато ошибками в системе, так как клапан управляется ЭБУ, и потребуется изменить настройки ПО.

Лучше всего отремонтировать систему. Если проблема в клапане, достаточно заменить его. Если проблема в самом адсорбере, это будет дороже, но ремонт вполне возможен. В худшем случае, чтобы "победить" проблему, некоторые владельцы идут на крайние меры и сверлят дырочку в пробке бака, устраивая примитивную вентиляцию. Однако такой подход нарушает работу системы, и могут возникать дополнительные ошибки.

Как избежать проблем с адсорбером

Если ваша система работает неправильно, и вы заметили, что бак начинает "хлопать", лучше не экспериментировать с дырочками в пробке, а регулярно открывать пробку для выравнивания давления. Это поможет избежать дальнейших деформаций бака. Однако после завершения поездки проблему лучше решить цивилизованным способом: обратиться к специалистам и отремонтировать систему.

Уточнения

То́пливный бак (бензоба́к) — ёмкость для хранения запаса жидкого топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) непосредственно на борту транспортного средства или технического устройства, получающего энергию от жидкотопливного двигателя внутреннего сгорания.

