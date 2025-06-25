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Летит прямо на вас: алгоритм выживания при угрозе лобового столкновения

2:37
Авто

На занятиях в автошколе учат трогаться с места, крутить руль и сдавать назад. Но мало кто готовит водителя к действительно страшной ситуации — когда на большой скорости прямо по вашей полосе летит другая машина. Это уже не теория, а проверка инстинктов и хладнокровия. Что делать, если столкновение кажется неизбежным?

обгон автомобиля
Фото: Wikipedia by Di Axion23 - Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
обгон автомобиля

Сначала — тормозите

По ПДД (п. 10.1), водитель обязан сбрасывать скорость при любой потенциальной опасности. Это первое, что нужно сделать. Но, как подчёркивают инструкторы по экстремальному вождению, просто торможение — не всегда спасает. Важно оценить обстановку: если встречная машина не снижает скорость и не меняет траекторию, действовать нужно активнее.

Лучше по касательной, чем в лоб

Если избежать столкновения не удаётся, главная задача — минимизировать последствия. Резкий манёвр в сторону, уход на обочину (при условии, что там нет пешеходов и деревьев), смещение машины для удара не в лоб, а под углом — всё это может спасти жизни. Даже 20-30 сантиметров разницы в траектории могут сыграть ключевую роль.

Внимание на поведение водителя

Пока ещё есть пара секунд, наблюдайте за встречной машиной:

  • как водитель держит руль;

  • куда смотрит;

  • не "гуляют" ли у него колёса.
    Это помогает заранее понять, способен ли он вернуть машину в свою полосу — или вам нужно брать ситуацию в свои руки.

Не паникуйте и не дёргайтесь

Внезапный поворот руля в сторону встречной полосы или наугад выбранная траектория — плохое решение. Статистика аварий говорит: часто обе машины, уходя от удара, пытаются съехать на одну и ту же обочину — и врезаются именно там. Поэтому действовать нужно быстро, но расчётливо. Главное — сохранять контроль над машиной и не делать резких движений без анализа.

Что категорически нельзя делать:

  • Вертеть руль в панике;

  • Надеяться, что "он точно свернёт";

  • Выезжать на встречную полосу без уверенности в безопасности;

  • Закрывать глаза и ждать удара.

Лучший способ спастись — быть готовым

Такие ситуации не так редки, как кажется. Потому полезно не просто читать инструкции, а отработать их на практике: пройти курс контраварийного вождения, посмотреть обучающие видео, потренироваться в симуляторах. Подготовка и знание алгоритма действий помогают не теряться и спасают жизни.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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