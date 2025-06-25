Заправка без участия водителя: риски, о которых вы не думали, передавая шланг другому

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Сегодня заправка автомобиля может проходить буквально "на автомате": подъехал, вызвал заправщика через приложение, оплатил — и даже не выходишь из машины. Удобно? Безусловно. Но за таким комфортом могут скрываться серьёзные риски для кошелька и автомобиля. Разберёмся, почему лучше не терять бдительности — и в идеале заправляться самому.

Риски недолива топлива и хищения

Даже если табло показывает нужный объём топлива, это ещё не гарантия, что он весь попал в бак. Бывают случаи, когда заправщик сливает часть бензина в свою тару, пока водитель отвлёкся на оплату или просмотр телефона. Учитывая высокую стоимость топлива, даже пара недоливов в месяц оборачиваются ощутимыми потерями.

Повреждение кузова и лакокрасочного покрытия

Работа на АЗС часто происходит в спешке. В условиях часового пика заправщик может поцарапать лючок бензобака или пролить топливо на кузов. Это кажется мелочью, но пролитый бензин со временем портит лакокрасочное покрытие. Царапины приводят к коррозии, а коррозия — к дорогостоящему ремонту.

Человеческий фактор и грубые ошибки

Среди типичных промахов — незакрытый лючок, незакрученная крышка бака или, что хуже всего, заливка топлива не того типа. Заправить дизель в бензиновый мотор (или наоборот) — это не просто неловкость, а потенциально дорогостоящий ремонт двигателя и всей топливной системы.

Самостоятельная заправка — контроль на всех этапах

Выполняя заправку самостоятельно, вы контролируете процесс от начала до конца: от выбора правильного топлива до проверки, что крышка закручена, лючок закрыт, а бензин действительно залит в нужном объёме. Это не только гарантия качества, но и бережное отношение к своему автомобилю.

Стоит ли давать чаевые

Многие задаются вопросом: нужно ли оставлять "на чай" заправщику? На практике — нет. Заправка входит в прямые обязанности сотрудника АЗС, и он получает за это зарплату. Конечно, вы можете поощрить хорошее обслуживание, но это исключительно ваше право, а не обязанность.



Поручая заправку постороннему человеку, вы доверяете ему не только деньги, но и техническое состояние автомобиля. Поэтому либо выполняйте процедуру лично, либо хотя бы оставайтесь начеку. Даже мелкие ошибки могут обернуться серьёзными проблемами.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

