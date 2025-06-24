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Права под угрозой — не перепутайте полосу: особенности движения спецтехники на дорогах

2:46
Авто

На загородных трассах всё чаще можно встретить длинные колонны техники: междугородние автобусы, грузовики, военные машины. Часто такую группу сопровождают автомобили с проблесковыми маячками — патрули ДПС или машины военной инспекции ВАИ. Новички особенно могут растеряться, столкнувшись с таким плотным потоком под сопровождением. Чтобы не нарушить ПДД и сохранить водительское удостоверение, нужно чётко понимать ключевые правила движения при встрече с колонной.

трасса М-11
Фото: commons.wikimedia.org by Marcela (talk) is licensed under GNU Free Documentation License
трасса М-11

Что такое организованная колонна


По ПДД, колонна — это не просто ряд машин, едущих друг за другом. Минимум три транспортных средства движутся в одной полосе с включённым ближним светом фар. Впереди такой группы всегда должен находиться автомобиль с синими и красными проблесковыми маячками и специальными обозначениями. Именно такой транспорт задаёт режим движения колонны и имеет официальный статус. При этом колонной могут быть не только военные, но и любые службы — МЧС, полиция, скорая помощь, гражданские автобусы.

Запрет вклинивания в колонну


Одно из важнейших правил — строго запрещено вклиниваться в колонну (ПДД, п. 2.7). Это касается любых попыток пересечь ряд, встать между машинами или двигаться внутри группы. За первое нарушение предусмотрен штраф 2250 рублей. При повторении — штраф увеличивается до 7500 рублей или лишение прав на год по статье 12.17 КоАП РФ.

Обгон колонны — когда и как разрешён


Обгон организованной колонны возможен, но с ограничениями. На дорогах с несколькими полосами в одном направлении обгон можно делать в своей полосе. На узких трассах с одной полосой в каждую сторону выезд на встречную для обгона — очень рискован и требует особой осторожности.

По правилам (ПДД, п. 3.2) запрещён обгон машин с включёнными проблесковыми маячками синего и красного цветов и звуковыми сигналами, а также всей колонны, которую они сопровождают. То есть, если сопровождающий транспорт использует спецсигналы, обгонять нельзя ни его, ни машины за ним.

Если же головной автомобиль не активировал спецсигналы, обгон можно совершать, не встраиваясь в колонну — полностью опередить всю группу. Основная сложность — вовремя заметить, включены ли проблесковые маячки и сирена. Особенно сложно это определить, когда колонна видна только сзади, что повышает риск ошибки.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.
 

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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