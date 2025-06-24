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Chery представила Omoda 9: гибрид с впечатляющей автономией — комфорта выше крыши, пробег за гранью

1:45
Авто

Представьте себе внедорожник, который сочетает в себе элегантный дизайн, впечатляющую автономию и доступную цену. Такой автомобиль представляет китайский бренд Chery — Omoda 9 Super Hybrid.

Omoda Logo
Фото: commons.wikimedia.org by Omoda B.V., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Omoda Logo

Технические характеристики и особенности

  • Гибридная система: сочетание бензинового двигателя 1.5T мощностью 143 л. с. и трёх электродвигателей, обеспечивающих общую мощность 537 л. с. и крутящий момент 650 Н·м.

  • Автономия: запас хода более 1100 км, из которых 145 км можно проехать исключительно на электричестве.

  • Ускорение: разгон от 0 до 100 км/ч за 4,9 секунды.

  • Размеры: длина 477 см, ширина 200 см, высота 167 см, колёсная база 280 см.

  • Интерьер: вместительный салон с объёмом багажника от 660 до 1783 литров при сложенных сиденьях.

  • Дизайн: современный и элегантный, с передней решёткой 3D-эффекта и светодиодной подсветкой, объединяющей фары.

Цена и доступность

  • Цена: от 51 900 евро.

  • Гарантия: 7 лет или 150 000 км пробега.

Omoda 9 Super Hybrid — это внедорожник, который сочетает в себе передовые технологии, стильный дизайн и доступную цену, предлагая европейским потребителям альтернативу традиционным брендам.

Уточнения

Omoda - подразделение китайской компании Chery, основанное в 2022 году. Впервые марка была представлена в России и Казахстане в октябре 2022 года. Первой моделью компании является Omoda C5.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Chery представила Omoda 9: гибрид с впечатляющей автономией — комфорта выше крыши, пробег за гранью
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