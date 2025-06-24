В жару руль может обжечь: но есть способ этого избежать

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Наверняка вы хоть раз замечали: некоторые водители, особенно опытные, летом перед тем как выйти из машины, поворачивают руль на 180 градусов. На первый взгляд это может показаться странным жестом — зачем крутить рулевое колесо, если автомобиль уже заглушён и припаркован? Однако у этой маленькой хитрости есть вполне разумное объяснение, связанное с жарой.

Фото: Freepik by senivpetro салон автомобиля

Летом руль может обжечь руки

Когда машина долго стоит на солнце, салон прогревается очень сильно. Особенно страдают те детали, которые находятся в зоне прямых солнечных лучей — пластиковые элементы, металл и, конечно, рулевое колесо. Его верхняя часть нагревается настолько, что к ней просто невозможно прикоснуться. Многие водители испытывали это на себе: сесть в машину и держаться за обжигающий руль — удовольствие сомнительное.

Что даёт поворот руля

Если при парковке просто оставить руль как есть, то солнце будет нещадно жарить по той самой части, которой вы будете держаться во время движения. Но если развернуть рулевое колесо на 180 градусов, то нагреется нижняя сторона — та, которую вы почти не касаетесь.

Это простой и эффективный способ избежать неприятных ощущений и временных ожогов на руках. Вернувшись к автомобилю, водитель просто возвращает руль в привычное положение и спокойно трогается в путь, не морщась от горячей поверхности.

Почему об этом помнят только летом

В прохладные месяцы необходимость в такой манипуляции отпадает сама собой. Но с наступлением лета привычка "прятать" руль от солнца снова становится актуальной. И чем выше температура, тем полезнее оказывается этот приём.

Маленькое действие, не требующее времени и усилий, способно избавить от большого дискомфорта. Так что, если раньше вы игнорировали эту хитрость, попробуйте — разница ощущается сразу.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

