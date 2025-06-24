Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Татьяна Буланова установила рекорд, который удивит всех любителей музыки
Локти шершавые, жизнь — тоже: сигнал, который лучше услышать вовремя
Экономический кризис на пороге? Какой актив спасёт ваш капитал
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Наркозависимость позади: бывшая жена Паши Техника вынуждена защищать единственного сына
Собаки чувствуют это в человеке мгновенно — и решают, стоит ли к нему подходить
Первые шаги к лёгкости: как полюбить бег, если вы его всегда избегали — и почувствовать движение
Удивите гостей домашним лимонадом: 5 шагов к освежающему напитку
Ваш двигатель просит тишины и покоя: как помочь ему тратить меньше

В жару руль может обжечь: но есть способ этого избежать

2:01
Авто

Наверняка вы хоть раз замечали: некоторые водители, особенно опытные, летом перед тем как выйти из машины, поворачивают руль на 180 градусов. На первый взгляд это может показаться странным жестом — зачем крутить рулевое колесо, если автомобиль уже заглушён и припаркован? Однако у этой маленькой хитрости есть вполне разумное объяснение, связанное с жарой.

салон автомобиля
Фото: Freepik by senivpetro
салон автомобиля

Летом руль может обжечь руки

Когда машина долго стоит на солнце, салон прогревается очень сильно. Особенно страдают те детали, которые находятся в зоне прямых солнечных лучей — пластиковые элементы, металл и, конечно, рулевое колесо. Его верхняя часть нагревается настолько, что к ней просто невозможно прикоснуться. Многие водители испытывали это на себе: сесть в машину и держаться за обжигающий руль — удовольствие сомнительное.

Что даёт поворот руля

Если при парковке просто оставить руль как есть, то солнце будет нещадно жарить по той самой части, которой вы будете держаться во время движения. Но если развернуть рулевое колесо на 180 градусов, то нагреется нижняя сторона — та, которую вы почти не касаетесь.

Это простой и эффективный способ избежать неприятных ощущений и временных ожогов на руках. Вернувшись к автомобилю, водитель просто возвращает руль в привычное положение и спокойно трогается в путь, не морщась от горячей поверхности.

Почему об этом помнят только летом

В прохладные месяцы необходимость в такой манипуляции отпадает сама собой. Но с наступлением лета привычка "прятать" руль от солнца снова становится актуальной. И чем выше температура, тем полезнее оказывается этот приём.

Маленькое действие, не требующее времени и усилий, способно избавить от большого дискомфорта. Так что, если раньше вы игнорировали эту хитрость, попробуйте — разница ощущается сразу.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Домашние животные
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится Аудио 
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Домашние животные
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит Аудио 
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Домашние животные
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах Аудио 
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Россия извлекла уроки из ирано-израильской войны, которая продолжается Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Последние материалы
Татьяна Буланова установила рекорд, который удивит всех любителей музыки
Локти шершавые, жизнь — тоже: сигнал, который лучше услышать вовремя
Экономический кризис на пороге? Какой актив спасёт ваш капитал
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Наркозависимость позади: бывшая жена Паши Техника вынуждена защищать единственного сына
Собаки чувствуют это в человеке мгновенно — и решают, стоит ли к нему подходить
Первые шаги к лёгкости: как полюбить бег, если вы его всегда избегали — и почувствовать движение
Удивите гостей домашним лимонадом: 5 шагов к освежающему напитку
Ваш двигатель просит тишины и покоя: как помочь ему тратить меньше
Сувенир из отпуска — смертельный вирус: бешенство снова унесло жизнь туриста
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.