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Непонятная жижа в расширительном бачке: что это значит и стоит ли паниковать

4:40
Авто

Многие автомобилисты, обнаружив эмульсию на крышке маслозаливной горловины, в расширительном бачке или на щупе уровня масла, впадают в панику. Понимание того, что это такое, а главное — когда это не страшно, а когда следует забить тревогу, может сэкономить вам как деньги, так и нервы.

Механик
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Механик

Что такое эмульсия

Эмульсия — это дисперсная система, состоящая из микроскопических капель одной жидкости, распределённых в другой жидкости. Простыми словами, эмульсия появляется, когда две несмешивающиеся жидкости, например, вода и масло, вступают в контакт. В моторном масле эмульсия часто возникает из-за воды, которая попадает в систему. При этом вода остаётся в виде капель, а её масса может напоминать пену. Именно эту пену и называют эмульсией.

Откуда в масло попадает вода

Основной причиной появления воды в моторном масле является конденсат. Влага, содержащаяся в воздухе, попадает в систему смазки, особенно при снижении температуры. Это естественное явление: конденсат образуется, когда горячий двигатель остывает, и влага оседает в системе. Это не представляет угрозы для двигателя и, как правило, исчезает, как только мотор прогревается.

Однако если эмульсия появляется в значительных количествах, это уже может быть признаком более серьёзной проблемы.

Когда эмульсия не опасна

Если эмульсия появилась в небольшом количестве, например, на крышке маслозаливной горловины, то переживать не стоит. Это явление вполне естественно и обусловлено небольшим количеством конденсата, который быстро исчезает, как только двигатель нагревается. Важно только, чтобы такого налёта не было в расширительном бачке или на щупе с прогретым мотором.

Когда стоит насторожиться

Если эмульсия в системе появляется в значительных количествах и присутствует не только на крышке горловины, но и на щупе, а также в расширительном бачке, это может указывать на попадание антифриза в масло. Причиной такого попадания могут быть серьёзные неисправности в двигателе или системе охлаждения. Наиболее вероятная причина — повреждение прокладки головки блока цилиндров, трещина в гильзе цилиндра или нарушение герметичности теплообменников.

В этом случае нужно искать источник проблемы, ведь смешивание масла и антифриза крайне нежелательно и может привести к быстрому износу двигателя. Такое явление может вызывать серьёзные проблемы, такие как перегрев, образование кислотных соединений и ускоренное окисление деталей.

Возможные причины появления эмульсии

  1. Прокладка головки блока цилиндров — прогар или износ прокладки может привести к попаданию антифриза в масло.

  2. Трещины в гильзе цилиндра — они могут вызвать проникновение охлаждающей жидкости в систему смазки.

  3. Неисправности теплообменников — повреждение прокладки или корпуса теплообменника может привести к смешиванию жидкостей.

  4. Износ водяной помпы — хотя это не самая частая причина, но всё-таки стоит проверить состояние этой детали.

Что делать, если эмульсия вызывает беспокойство

Если вы обнаружили эмульсию в большом количестве, особенно если она сопровождается появлением белого дыма из выхлопной трубы, немедленно обратитесь в сервис для диагностики. Причину появления эмульсии нужно устранить как можно быстрее, иначе это может привести к серьёзным повреждениям двигателя.

Самостоятельная замена масла и антифриза в данном случае не поможет. Понадобится провести диагностику, устранить неисправности (например, заменить прокладку ГБЦ или отремонтировать теплообменники), а затем тщательно промыть все системы — от картера до системы охлаждения. Остатки эмульсии могут остаться в поддоне картера, масляных каналах и магистралях системы охлаждения, что требует тщательной очистки.

Не всегда эмульсия в масле является поводом для паники. Небольшой налёт на крышке горловины — это нормально, особенно в холодное время года. Однако если эмульсия присутствует в значительных количествах или в расширительном бачке, а также сопровождается белым дымом, это может сигнализировать о серьёзных неисправностях, которые требуют немедленного вмешательства. Важно своевременно диагностировать проблему и устранить её, чтобы избежать дорогого ремонта двигателя.

Уточнения

Эму́льсия (новолат. emulsio; от лат. emulgeo «дою, выдаиваю») — дисперсная система, состоящая из микроскопических капель жидкости (дисперсной фазы), распределенных в другой жидкости (дисперсионной среде).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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