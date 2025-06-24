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Мелочь не такая безобидная: как монеты из подстаканника вредят вам

2:12
Авто

Многие автомобилисты привыкли бросать мелочь в подстаканник или другие небольшие углубления в салоне. Казалось бы, удобная привычка — всегда под рукой монетка для тележки, парковки или нужной мелочи на АЗС. Однако на практике такая безобидная, на первый взгляд, привычка может обернуться серьёзными неудобствами, а в некоторых случаях даже создать опасную ситуацию за рулём.

Водитель в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель в машине

Почему не стоит хранить монеты в салоне

Когда в подстаканнике оказывается одна монетка, кажется, что ничего страшного. Но затем к ней добавляется ещё одна, потом ещё пара — и незаметно подстаканник превращается в мини-копилку. Монеты начинают греметь при движении, особенно на кочках или при торможении. Этот звон быстро надоедает, раздражает, а у некоторых вызывает дополнительное нервное напряжение во время езды.

Важно понимать, что звуковой дискомфорт — далеко не единственная проблема. Монеты легко рассыпаются по салону, особенно если водитель резко повернул или нажал на тормоз. В этот момент металлические кружочки разлетаются в разные стороны, попадают под сиденья, между панелями, а иногда — под педали.

Монета под педалью — это не шутка

Если хотя бы одна монета окажется под педалью тормоза или газа, последствия могут быть самыми серьёзными. Автомобилист рискует потерять контроль над машиной в тот момент, когда требуется быстро среагировать. Даже кратковременная заминка может привести к ДТП.

Да и во время движения монета, покатившись по полу, способна отвлечь внимание. Инстинктивно водитель может на мгновение взглянуть вниз — и этого вполне достаточно, чтобы пропустить важный сигнал или вовремя не среагировать на дорожную ситуацию.

Что делать

Просто заведите привычку сразу класть мелочь в кошелёк, карман или специально предназначенную для этого маленькую коробочку. Не используйте подстаканник как хранилище для денег. Это правило, которое не требует усилий, но делает поездку безопаснее и комфортнее.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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