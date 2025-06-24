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Чистый салон, блестящий кузов: секреты авто, которое не задерживается в объявлениях

1:34
Авто

Когда приходит время продать машину, хочется сделать это выгодно — ведь вырученные деньги часто идут на покупку следующего автомобиля, возможно, даже того самого, о котором давно мечтали. Чтобы продать авто подороже, важно произвести хорошее впечатление, а значит — как следует его подготовить.

Автомойка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомойка

Начнём с двигателя

Мотор и всё, что рядом, должны выглядеть опрятно. Не стоит поливать двигатель мойкой высокого давления — это может навредить. Лучше подождать, пока остынет, и аккуратно обработать его обезжиривателем вручную. Маленькое усилие — заметный эффект.

Наводим порядок в салоне

Салон должен быть чистым и свежим: ткань без пятен, пластик без пыли. Заняться стоит не только сиденьями, но и потолком, дверями, багажником. Обивку пылесосят, коврики моют, приборную панель натирают до блеска. А если есть запахи — помогает раствор уксуса с водой.

Переходим к кузову

Сначала — смыть грязь и пыль, особенно тщательно отмыть фары и стекла. Уксус и пищевая сода — отличное подспорье для оптики.

Не забываем про колёса

Чистые диски и ухоженные шины добавят машине привлекательности. Это простая, но важная деталь.

Финальный штрих

В завершение можно использовать аэрозоль или другое средство, которое придаст кузову глянец и дополнительно защитит краску. Машина будет выглядеть как новая — и у покупателей не останется сомнений.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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