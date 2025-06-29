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Эти документы нельзя показывать ГАИ: что вы не обязаны предъявлять при остановке

4:22
Авто

Многие водители не всегда знают, какие документы обязаны предъявить сотрудникам ГАИ, а какие можно не показывать. Некоторые инспекторы, пользуясь юридической неграмотностью автолюбителей, пытаются требовать документы, которые не входят в обязательный перечень. В этой статье автоюрист подробно объяснил, какие бумаги не нужно показывать инспекторам и как правильно действовать в таких ситуациях.

Сотрудник ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сотрудник ГАИ

1. Медицинская справка

Одним из самых распространенных запросов со стороны ГАИ является требование предъявить медицинскую справку. Однако, согласно действующим нормам, медицинская справка нужна лишь в определенных случаях. Ее следует иметь при себе только в случае получения, продления или замены водительских прав. Также она может потребоваться, если водитель работает в сфере перевозок, но в других ситуациях такая справка не обязательна.

Единственное исключение — если в вашем водительском удостоверении есть специальная отметка, например, при наличии хронических заболеваний, требующих регулярных проверок. В таких случаях справка действительно необходима, но в отсутствии этой отметки требование инспектора будет незаконным.

2. Паспорт транспортного средства (ПТС)

Многие водители ошибочно считают, что ПТС обязаны быть с ними всегда, но это не так. ПТС требуется только для оформления регистрационных действий: при покупке, продаже, смене владельца или получении дубликатов документов. В повседневной эксплуатации ПТС не нужен. Водителю достаточно иметь с собой свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), которое подтверждает право управления автомобилем и содержит все необходимые данные о собственнике и автомобиле.

Если инспектор настаивает на предъявлении ПТС, это также является неправомерным требованием.

3. Диагностическая карта технического осмотра

С 2022 года для личных легковых автомобилей, зарегистрированных на физических лиц, техосмотр больше не обязателен, если только автомобиль не используется для коммерческих целей. Исключение составляют автомобили, зарегистрированные на юридические лица, а также такси, маршрутки, спецтехника и грузовики. Обычные автомобилисты не обязаны возить с собой диагностическую карту техосмотра, будь то бумажная или электронная версия.

Если инспектор настаивает на предъявлении диагностической карты, это также неправомерно. В случае сомнений в техническом состоянии автомобиля инспектор может зафиксировать нарушение и передать данные в специализированные органы, но требовать карту на месте он не имеет права.

Как правильно себя вести

Если инспектор ГАИ настаивает на предъявлении документов, которые не являются обязательными, автоюрист рекомендует не вступать в конфликт. Важно вежливо и спокойно сослаться на пункт 2.1.1 Правил дорожного движения, который четко указывает, что водитель обязан предъявить только три документа:

  • удостоверение на право управления транспортным средством (водительские права),

  • регистрационные документы (СТС),

  • полис ОСАГО.

Все остальные документы могут быть запрашиваемы лишь в отдельных случаях, прямо прописанных в законодательстве.

Фиксация разговора

Если инспектор действует неправомерно, не стоит реагировать агрессивно или отказываться от общения. Лучшей стратегией будет зафиксировать разговор с помощью видеорегистратора или телефона, а в случае необходимости обратиться с жалобой в ГАИ. Также можно сообщить о происходящем по номеру доверия ГАИ.

Знание своих прав помогает избежать неприятных ситуаций при остановке на дороге. Важно помнить, что сотрудникам ГАИ можно показывать только те документы, которые действительно требуют правила дорожного движения: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и полис ОСАГО. Все остальные документы не обязательны для предъявления в повседневной эксплуатации.

Уточнения

Докуме́нт — это зафиксированная на материальном носителе информация в виде текста, звукозаписи или изображения с реквизитами, позволяющими её идентифицировать (например, подписью).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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