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Погоня за удобством: что выходит из строя, когда запускаешь двигатель дистанционно

3:54
Авто

Автозапуск — это удобная функция, которая позволяет заранее прогреть или охладить автомобиль, не садясь за руль. Это особенно полезно в холодное время года или жарким летом, когда вы хотите, чтобы температура в салоне была комфортной при вашем приходе.

Автомобильная сигнализация
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Автомобильная сигнализация

Однако, несмотря на свою удобность, дистанционный запуск имеет несколько недостатков, которые могут привести к повреждениям автомобиля. Рассмотрим, что ломается в машине при использовании автозапуска и почему стоит избегать этой функции.

1. Риск "голодания" масла

Одной из главных проблем при использовании автозапуска является увеличение риска "голодания" двигателя в масле. Когда двигатель запускается дистанционно, он начинает работать на холостых оборотах. В это время масляный насос может не успевать должным образом прокачивать масло по всей системе, что приводит к недостаточной смазке.

Это, в свою очередь, ускоряет износ двигателя, так как части, которые должны быть смазаны, начинают работать на сухую. Проблемы с масляной системой могут существенно сократить срок службы двигателя.

2. Разрядка аккумулятора

Каждый запуск двигателя требует определённого количества энергии от аккумулятора. Если вы используете автозапуск несколько раз подряд или при низких температурах, аккумулятор может разряжаться быстрее, чем восстанавливает заряд. Даже при работе двигателя на холостых оборотах заряд аккумулятора не восстанавливается полностью. В результате может возникнуть ситуация, когда аккумулятор не будет способен запустить двигатель в следующий раз, что приведет к необходимости его замены.

3. Накопление нагара

Запуск двигателя на высоких оборотах, а затем его работа на холостом ходу может привести к накоплению углеродных отложений, особенно на клапанах, поршнях и других деталях двигателя. Такие отложения ускоряют процесс износа двигателя, а также могут привести к ухудшению его работы. Это особенно актуально для автомобилей с дизельными двигателями, где склонность к накоплению нагара выше.

4. Износ трансмиссии

При использовании автозапуска коробка передач не прогревается должным образом, особенно если речь идет о механической трансмиссии. В результате этого, трансмиссия остаётся холодной, и во время динамичного запуска могут возникнуть дополнительные нагрузки на компоненты трансмиссии. Со временем это может привести к преждевременному износу сцепления или других элементов коробки передач, что требует дорогого ремонта.

5. Потенциальные штрафы и жалобы

Не стоит забывать, что длительное прогревание автомобиля с включённым двигателем, особенно более 5 минут, может вызвать жалобы от соседей. Это может привести к вызову полиции и наложению штрафа, особенно в городах с жёсткими экологическими нормами и правилами по шуму. В некоторых странах и регионах прогревание машины на улице без необходимости строго запрещено, что добавляет еще одну причину для отказа от использования автозапуска.

Несмотря на все удобства, которые приносит автозапуск, важно учитывать возможные риски для здоровья автомобиля. Чтобы избежать излишнего износа и повреждений, рекомендуется использовать эту функцию умеренно и только в случаях крайней необходимости.

Если вам важно обеспечить долговечность автомобиля и его компонентов, лучше избегать постоянного использования автозапуска, особенно при холодной погоде. В идеале, стоит прогревать двигатель только тогда, когда это действительно необходимо, и по возможности делать это с минимальными нагрузками на автомобиль.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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