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Как не заснуть в дороге: 5 шагов, которые должен знать каждый водитель

2:42
Авто

Заснуть за рулём — одна из самых опасных вещей, которые могут произойти с водителем. Последствия пугающие: от повреждённой машины до трагедии с человеческими жертвами. Именно поэтому важно не только знать, чем это грозит, но и предпринимать реальные меры, чтобы избежать подобных ситуаций. Вот пять правил, которые помогут сохранить бодрость и сосредоточенность.

Водитель за рулём
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель за рулём

Не садитесь за руль, если плохо спали

Одна из самых частых причин сонливости — банальный недосып. Даже если внешне вы бодры, организм может внезапно "выключиться" на несколько секунд. Этого достаточно, чтобы произошла авария. Если спали меньше 7-8 часов, особенно подряд, лучше пересесть на общественный транспорт или перенести поездку. Вождение требует полного контроля, а не полусонного состояния.

Делайте остановки каждые два часа

Во время длительной поездки даже выспавшийся человек устаёт. Чтобы не терять концентрацию, планируйте остановки через каждые 1,5-2 часа. Лучше выйти, размяться, выпить воды и восстановить силы, чем бороться со слипшимися веками на трассе. Простой перерыв может спасти жизнь.

Избегайте тяжёлой еды перед дорогой

Плотный обед из гамбургеров, жареного или сладкого перед поездкой — прямой путь к сонливости. Тело тратит энергию на переваривание, а не на бодрость. Лёгкий перекус или небольшой салат перед поездкой — куда лучше, чем жирный ужин, после которого клонит в сон уже через полчаса.

Беседа или ритм — но без перегруза

Если в машине есть пассажир, поддерживайте с ним лёгкий разговор — это помогает не заснуть и поддерживает внимание. В одиночку включите ритмичную, но не слишком громкую музыку. Она должна быть бодрой, но не отвлекать от дороги. Главное — не превращать салон в дискотеку и не начинать спор на повышенных тонах.

Свежий воздух бодрит лучше кофе

Закрытый, душный салон моментально убаюкивает. Регулярно проветривайте машину: приоткройте окна или на короткое время включите вентиляцию. Свежий воздух помогает организму "проснуться" и не даёт погрузиться в дремоту. Особенно важно это в жару.

Безопасность — в внимательности к себе

Усталость и сонливость нельзя игнорировать. Если чувствуете признаки — лучше остановиться и немного отдохнуть. Важнее всего не доехать вовремя, а доехать живым и невредимым.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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