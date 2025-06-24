Три места, где нельзя парковаться в жару: последствия пугают

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В жаркий сезон у водителей появляется особая забота — где припарковать машину, чтобы потом не пожалеть. Солнце становится не только причиной духоты в салоне, но и угрозой для самого автомобиля. Однако и тень может быть коварной. Разберём, какие места кажутся безопасными, но на деле могут привести к неприятностям.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Городская улица

Прямое солнце: не только жарко, но и вредно

Многие сталкивались с тем, что после стоянки под солнцем руль обжигает руки, а кондиционер справляется с жарой только спустя несколько минут. Но проблема глубже — ультрафиолет разрушает лакокрасочное покрытие. Со временем краска тускнеет, появляются пятна, и восстановление требует либо полировки, либо перекраски.

Если нет другого выбора, стоит хотя бы использовать светоотражающий экран под лобовое стекло и накрывать торпедо тканью.

Парковка под деревом: скрытая угроза

Тень от дерева кажется идеальной защитой от солнца. Но у такой стоянки есть два серьёзных минуса:

Древесная смола. Она трудно смывается, быстро въедается в покрытие и может оставить несмываемые следы.

Падающие ветки и даже само дерево. Ветреная погода, буря или слабое основание корней могут привести к настоящей катастрофе — упавшее дерево легко повредит крышу, стёкла и капот.

Рекламные щиты: большой риск в плохую погоду

Билборды создают внушительную тень, особенно в полдень. Но конструкции часто бывают старыми, ржавыми или плохо закреплёнными. Ветер, особенно в грозу или во время урагана, способен обрушить щит на припаркованный автомобиль. И если дерево падает нечасто, то металлическая рама билборда — гарантия тяжёлого ущерба.

Где лучше парковаться в жару

Оптимальные варианты:

крытая парковка или многоуровневая стоянка;

подземный паркинг;

тень от зданий (особенно с северной стороны);

гараж.

Даже небольшая защита от прямых лучей и внешних факторов значительно продлевает срок службы кузова и салонных материалов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

