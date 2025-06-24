Три места, где нельзя парковаться в жару: последствия пугают

В жаркий сезон у водителей появляется особая забота — где припарковать машину, чтобы потом не пожалеть. Солнце становится не только причиной духоты в салоне, но и угрозой для самого автомобиля. Однако и тень может быть коварной. Разберём, какие места кажутся безопасными, но на деле могут привести к неприятностям.
Многие сталкивались с тем, что после стоянки под солнцем руль обжигает руки, а кондиционер справляется с жарой только спустя несколько минут. Но проблема глубже — ультрафиолет разрушает лакокрасочное покрытие. Со временем краска тускнеет, появляются пятна, и восстановление требует либо полировки, либо перекраски.
Если нет другого выбора, стоит хотя бы использовать светоотражающий экран под лобовое стекло и накрывать торпедо тканью.
Тень от дерева кажется идеальной защитой от солнца. Но у такой стоянки есть два серьёзных минуса:
Билборды создают внушительную тень, особенно в полдень. Но конструкции часто бывают старыми, ржавыми или плохо закреплёнными. Ветер, особенно в грозу или во время урагана, способен обрушить щит на припаркованный автомобиль. И если дерево падает нечасто, то металлическая рама билборда — гарантия тяжёлого ущерба.
Оптимальные варианты:
Даже небольшая защита от прямых лучей и внешних факторов значительно продлевает срок службы кузова и салонных материалов.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.