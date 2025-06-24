Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Конец июня — начало новых трат: как подорожание ЖКУ ударит по карману россиян
Пляжный грим: как не стать тушёной кожей на солнце
Вопреки запретам: масло при высоком холестерине — это возможно! Но как?
Грузинское чудо: 4 простых шага к вашему хачапури, от которого все будут без ума
Любопытство с пелёнок: даже шимпанзе не могут устоять перед чужой ссорой
Ещё погуляем на 100-летии: Кудрявцева раскрыла детали последней съёмки с Талызиной
Укроп как из рекламы: простой раствор превращает хилую зелень в изумрудный куст
Нашли способ, как бактерии доставляют токсины — теперь их можно остановить
Последний поклон: умер актёр Гуж Манукян, известный ролями в культовых фильмах

Три места, где нельзя парковаться в жару: последствия пугают

2:14
Авто

В жаркий сезон у водителей появляется особая забота — где припарковать машину, чтобы потом не пожалеть. Солнце становится не только причиной духоты в салоне, но и угрозой для самого автомобиля. Однако и тень может быть коварной. Разберём, какие места кажутся безопасными, но на деле могут привести к неприятностям.

Городская улица
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Городская улица

Прямое солнце: не только жарко, но и вредно

Многие сталкивались с тем, что после стоянки под солнцем руль обжигает руки, а кондиционер справляется с жарой только спустя несколько минут. Но проблема глубже — ультрафиолет разрушает лакокрасочное покрытие. Со временем краска тускнеет, появляются пятна, и восстановление требует либо полировки, либо перекраски.

Если нет другого выбора, стоит хотя бы использовать светоотражающий экран под лобовое стекло и накрывать торпедо тканью.

Парковка под деревом: скрытая угроза

Тень от дерева кажется идеальной защитой от солнца. Но у такой стоянки есть два серьёзных минуса:

  • Древесная смола. Она трудно смывается, быстро въедается в покрытие и может оставить несмываемые следы.
  • Падающие ветки и даже само дерево. Ветреная погода, буря или слабое основание корней могут привести к настоящей катастрофе — упавшее дерево легко повредит крышу, стёкла и капот.

Рекламные щиты: большой риск в плохую погоду

Билборды создают внушительную тень, особенно в полдень. Но конструкции часто бывают старыми, ржавыми или плохо закреплёнными. Ветер, особенно в грозу или во время урагана, способен обрушить щит на припаркованный автомобиль. И если дерево падает нечасто, то металлическая рама билборда — гарантия тяжёлого ущерба.

Где лучше парковаться в жару

Оптимальные варианты:

  • крытая парковка или многоуровневая стоянка;
  • подземный паркинг;
  • тень от зданий (особенно с северной стороны);
  • гараж.

Даже небольшая защита от прямых лучей и внешних факторов значительно продлевает срок службы кузова и салонных материалов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Авто
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок Аудио 
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Домашние животные
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится Аудио 
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота
Домашние животные
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота Аудио 
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Россия извлекла уроки из ирано-израильской войны, которая продолжается Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Последние материалы
Грузинское чудо: 4 простых шага к вашему хачапури, от которого все будут без ума
Любопытство с пелёнок: даже шимпанзе не могут устоять перед чужой ссорой
Ещё погуляем на 100-летии: Кудрявцева раскрыла детали последней съёмки с Талызиной
Укроп как из рекламы: простой раствор превращает хилую зелень в изумрудный куст
Три места, где нельзя парковаться в жару: последствия пугают
Нашли способ, как бактерии доставляют токсины — теперь их можно остановить
Последний поклон: умер актёр Гуж Манукян, известный ролями в культовых фильмах
Зелёные шпионы на грядке: листья, которые выдают момент сбора
Чистый салон, блестящий кузов: секреты авто, которое не задерживается в объявлениях
Экономия, которая обернётся дорогим ремонтом: ошибки, о которых жалеют
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.