Не откладывайте до осени: вот какие важные проверки нужно провести с машиной летом

4:32 Your browser does not support the audio element. Авто

Лето — это время отпусков и путешествий, а значит, для большинства автовладельцев это период активной эксплуатации автомобиля. Однако многие автовладельцы склонны откладывать техобслуживание на осень, что не всегда оправдано. Особенно это касается тех мероприятий, которые могут предотвратить поломки и повысить безопасность в дороге. Рассмотрим, какие работы необходимо выполнить именно сейчас, чтобы избежать проблем в будущем.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Городская улица

Замена масла

Одним из самых важных мероприятий является своевременная замена масла в двигателе. С увеличением пробега масло теряет свои защитные свойства, что приводит к увеличению износа металлических элементов двигателя, перегреву агрегата и повышенному расходу топлива. Заменить масло нужно обязательно перед поездками, особенно если вам предстоит долгий путь или длительное использование автомобиля. Задержка с этим может привести к серьезным поломкам, требующим дорогостоящего ремонта.

Проверка и замена свечей зажигания

Свечи зажигания — ключевой элемент, который влияет на запуск двигателя и общую работу автомобиля. Если не заменять их вовремя, можно столкнуться с проблемами при запуске, ухудшением динамики двигателя и увеличением расхода топлива. В худшем случае это приведет к детонации в камере сгорания, что может нанести ущерб мотору, особенно при длительных поездках.

Замена тормозных дисков

Игнорировать необходимость замены тормозных дисков не стоит, особенно перед летними путешествиями. Старые или изношенные диски могут существенно ухудшить эффективность тормозной системы, что напрямую влияет на безопасность движения. Проблемы с тормозами могут стать причиной аварийных ситуаций, поэтому не стоит откладывать замену тормозных дисков на осень.

Замена ремня ГРМ

ГРМ (газораспределительный механизм) — это сердце двигателя, и его состояние напрямую влияет на работу автомобиля. Несвоевременная замена ремня может привести к серьезным последствиям, таким как повреждение клапанов, поршней и других деталей двигателя. В случае обрыва ремня ГРМ во время работы мотора могут возникнуть разрушительные последствия, и ремонт станет крайне дорогостоящим.

Проверка системы охлаждения

Летняя жара накладывает особые требования на систему охлаждения автомобиля. Важно проверить работу системы охлаждения двигателя до того, как температура на улице поднимется до высоких значений. Особое внимание стоит уделить соединениям труб и состоянию резинок и шлангов, которые со временем могут потерять эластичность. Их замена до наступления сильной жары поможет избежать перегрева двигателя и других проблем на дороге.

Проверка подвески

Подвеска автомобиля отвечает за комфорт и безопасность в движении, а также напрямую влияет на поведение машины на дороге. Перед долгими поездками стоит тщательно проверить подвеску, а также тормозную систему. Это особенно важно при высоких скоростях, когда любые неисправности подвески могут стать причиной потери контроля над автомобилем, что повышает риск аварийных ситуаций.

Обслуживание кузова и жестяных деталей

Летний период — отличное время для проверки состояния кузова автомобиля. Важно внимательно осмотреть его на предмет царапин, сколов и других повреждений, которые могут стать причиной появления ржавчины.

Ремонт повреждений кузова поможет предотвратить распространение коррозии и сохранить внешний вид автомобиля. Также стоит проверить днище машины, так как оно чаще всего подвергается воздействию грязи и влаги. Однако, если состояние кузова не критично, эту проверку можно отложить на осень.

Летний период — это не только время для отдыха, но и важное время для проведения необходимых технических мероприятий по обслуживанию автомобиля. Пренебрежение этими работами может привести к серьезным поломкам и затратам на ремонт, а также угрожать вашей безопасности на дороге. Замените масло, проверьте тормоза, свечи зажигания и другие важные системы вашего автомобиля, чтобы летние поездки прошли без неприятных сюрпризов.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

