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Экономия, которая обернётся дорогим ремонтом: ошибки, о которых жалеют

Авто

Даже самый надёжный автомобиль может выйти из строя, если его владелец допускает банальные ошибки. Некоторые привычки за рулём — это не просто мелочи, а прямой путь к дорогостоящему ремонту. Причём страдают не только детали, но и безопасность водителя и пассажиров.

Механик
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Механик

Разберём, какие действия стоит навсегда исключить, чтобы сохранить машину в хорошем состоянии.

Не играйте с огнём: заправка плохим топливом

Казалось бы, что может быть страшного в "выгодной" цене на заправке? Но некачественный бензин или дизель — один из самых надёжных способов испортить двигатель. Последствия могут быть серьёзными: выход из строя ДВС, форсунок, топливного насоса и фильтров.

Экономия на топливе — иллюзия. В реальности всё оборачивается затратами, которые во много раз превышают "сэкономленные" рубли.

Поддельные запчасти: экономия, которая убивает

Когда приходит время менять какую-либо деталь, велик соблазн выбрать то, что дешевле. Но некачественные запчасти быстро дают о себе знать: они не выдерживают нагрузки, вызывают преждевременный износ соседних узлов, а в некоторых случаях могут даже создать аварийную ситуацию на дороге.

Если хочется сэкономить, лучше поискать скидку на оригинальную деталь, чем ставить под сомнение работоспособность всего автомобиля.

Технические жидкости — не на глазок

Моторное масло и тормозная жидкость — не универсальные. Их подбор зависит от сезона, стиля вождения и особенностей двигателя. Если налить первое попавшееся масло, не подходящее по вязкости или составу, можно столкнуться с перегревом, повышенным износом и прочими "радостями" преждевременного капремонта.

То же самое касается тормозной жидкости: малейшее несоответствие может ухудшить работу системы и создать риск в экстренной ситуации.

Не откладывайте ремонт на потом

Машина начала издавать странные звуки, загорелся "чек" или пропала тяга? Это не повод надеяться, что "само пройдёт". Любая задержка с ремонтом усугубляет проблему. То, что можно было исправить за пару часов и пару тысяч рублей, легко превращается в затянувшийся и дорогой визит на СТО.

Своевременное обращение к мастеру — не паника, а здравый расчёт.

Забота о машине — это привычка

Автомобиль — сложная система, и халатность водителя часто становится причиной выхода её из строя. Отказ от дешёвых "решений", внимательное отношение к деталям и своевременный уход помогут сохранить и деньги, и спокойствие.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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