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Подделка или оригинал? Как распознать фальшивые запчасти и не попасться на уловку

2:24
Авто

Покупка автозапчастей на вторичном рынке всегда сопряжена с риском, особенно когда речь идет о подделках, замаскированных под оригинальные детали. Контрафакт может не только привести к быстрому выходу из строя узлов автомобиля, но и повлиять на безопасность водителя и пассажиров.

Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

1. Ценовое позиционирование

Одним из основных признаков подделки является слишком низкая цена. Контрафактные детали зачастую стоят в два раза дешевле оригинальных, что является основным мотивом для продавцов использовать такие запчасти. Покупка слишком дешевых деталей всегда рискованна, поскольку продавцы контрафактных товаров часто жертвуют качеством ради цены.

2. Упаковка

Особое внимание следует уделить упаковке детали. Контрафактные производители редко делают упаковку такого же качества, как у оригинала. Обратите внимание на шрифт, цвет и общее качество упаковки — если оно не совпадает с оригиналом, это может быть признаком подделки.

3. Визуальный осмотр детали

При получении автозапчасти важно тщательно осмотреть саму деталь. Контрафактные запчасти часто имеют низкое качество обработки и исполнения. Визуально можно заметить отклонения, такие как грубая обработка, неровности и несоответствия в размерах. Сравните новую деталь с заменяемой, чтобы убедиться в ее оригинальности.

4. Работа с проверенными продавцами

Чтобы минимизировать риск покупки поддельных запчастей, всегда обращайтесь к проверенным продавцам и официальным дистрибьюторам. Это поможет гарантировать, что вы получите качественные детали, соответствующие стандартам производителя.

5. Гарантия и документация

Оригинальные детали всегда сопровождаются соответствующей документацией, подтверждающей их происхождение. Убедитесь, что продавец предоставляет все необходимые сертификаты и гарантии на товар. Отсутствие документов или их сомнительное качество — еще один сигнал о возможной подделке.

Выбирая автозапчасти, не стоит экономить на безопасности. Покупка качественных деталей — это залог надежности вашего автомобиля и вашей безопасности на дороге.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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