Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Море, безопасность и солнце: этот британский курорт стал откровением для отдыхающих — и не зря
Хотите гладкую кожу? Начните с этой маленькой, но важной баночки
Чем питаются те, у кого нет сухости кожи: продукты, которые работают изнутри
Ревень — полезный и опасный: что нужно знать, чтобы избежать проблем с этим растением
Горячая новинка: необычное сочетание курицы и клубники изменит ваши представления о летних блюдах
Германий как стратегический актив: почему Nordgold смотрит на Якутию
Чёрные списки и штрафы: что ждёт владельцев телефонов с перепрошивкой
Почему ваш дом выглядит как больница — и как это исправить за 5 минут
Завораживающая Войдокилия: почему здесь стоит побывать хотя бы раз

Гвоздь в колесе — что делать, если запаски нет, а дорога впереди? Экстренные методы ремонта

Авто

Каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда спустило колесо, а запаска либо отсутствует, либо оказалась непригодной. В таких случаях важно знать, как правильно поступить, чтобы не оказаться в затруднительном положении. Рассмотрим, как можно временно устранить проблему с помощью жгута, самореза или других доступных средств, и какие действия предпринять в случае крайней необходимости.

Подкачка колеса
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подкачка колеса

Стоит ли доставать гвоздь из прокола

Первое, что нужно сделать, это найти причину потери давления. Обычно бывает три варианта:

  1. Вентиль — это самое простое. Для проверки можно полить его водой или аккуратно послюнявить. Если появляются пузырьки, значит, проблема в вентиле. В этом случае достаточно подкачать колесо и доехать до шиномонтажа.

  2. Прокол — если отверстие в шине не очевидно, можно проверить его с помощью воды, поливая колеса и наблюдая за пузырьками. Если нашли саморез или гвоздь, не спешите его вытаскивать. Сначала подкачайте колесо, чтобы увидеть, насколько быстро оно теряет давление. Часто сам предмет в проколе частично герметизирует отверстие, и можно доехать до шиномонтажа.

  3. Обод — если колесо травит по ободу, это может быть результатом повреждения диска или коррозии после замены шин. В таком случае накачивание часто не помогает, и нужно обращаться к специалистам.

Если колеса не удается подкачать, можно попробовать выкрутить золотник из вентиля и попробовать накачать без него — это устранит сопротивление и ускорит процесс.

Как устранить прокол с помощью жгута

Если причина прокола очевидна, а подкачать колесо не удается, его можно попробовать отремонтировать с помощью жгута. Это один из самых популярных и эффективных способов временной починки.

Для установки жгута потребуется следующий комплект:

  • абразивное шило для расширения отверстия;

  • игла с ушком для вставки жгута;

  • клей-герметик;

  • сам жгут — резиновая полоска.

Процесс ремонта:

  1. Используйте абразивное шило, чтобы немного расширить отверстие в шине.

  2. Пропитайте жгут клеем и вставьте его в отверстие с помощью иглы.

  3. После этого аккуратно вытяните иглу, оставив жгут внутри шины.

  4. Обрежьте лишний конец жгута, подкачайте колесо и можно продолжать движение до ближайшего шиномонтажа.

Герметик — альтернативный способ ремонта

Если у вас нет жгута, можно использовать герметик. В продаже есть жидкие и пенные составы, которые позволяют временно устранить прокол.

Для использования герметика:

  1. Снимите золотник с вентиля.

  2. Залейте герметик через вентиль в шину.

  3. Прокачайте колесо, чтобы герметик равномерно распределился по внутренней поверхности.

Однако стоит помнить, что герметик — это временное решение. Он поможет добраться до шиномонтажа, но не будет долговечным вариантом ремонта.

Что делать, если нет ни жгута, ни герметика

Если под рукой нет жгута или герметика, а прокол уже найден, можно прибегнуть к "народным средствам". Один из вариантов — попробовать вкрутить в место прокола саморез. Он не даст шине полностью "провалиться" и частично загерметизирует отверстие, что позволит вам подкачать колесо и добраться до ближайшего шиномонтажа.

Если саморезы под рукой нет, но прокол небольшой, можно попробовать налить немного воды через вентиль. Это не обеспечит надёжной герметизации, но, возможно, поможет уменьшить утечку и добраться до ремонта.

Когда ничего не помогает

Если все попытки устранить прокол не увенчались успехом, не стоит паниковать. Есть несколько вариантов:

  1. Такси до шиномонтажа — если колесо невозможно подкачать или отремонтировать на месте, можно снять его и перевезти на такси до ближайшего шиномонтажа.

  2. Эвакуатор — вызов эвакуатора — это удобный, хотя и более затратный способ транспортировки автомобиля в сервис.

  3. Мобильный шиномонтаж — в крупных городах работают мобильные выездные службы, которые могут отремонтировать колесо прямо на месте. Это удобный и быстрый способ решения проблемы.

Ошибки и заблуждения при ремонте проколов в шинах могут привести к дополнительным затратам времени и денег. Знание того, как правильно устранить прокол с помощью жгута или герметика, а также использование подручных средств, таких как саморез, помогут вам избежать длительных простоя и доехать до шиномонтажа без особых проблем. В крайнем случае всегда можно прибегнуть к помощи такси, эвакуатора или мобильного шиномонтажа.

Уточнения

Гвоздь — крепёжное изделие, метиз в виде стержня с металлической головкой и острым концом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Авто
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей Аудио 
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Домашние животные
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Домашние животные
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится Аудио 
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Как научить собаку всегда быть рядом: секреты дрессировки, которые работают
Он не ел бабушку и не охотится на людей: правда о волке, которую скрывали сказки
Этот корм вызывает зависимость у кошек: как не отравить питомца
Этот корм вызывает зависимость у кошек: как не отравить питомца
Последние материалы
Горячая новинка: необычное сочетание курицы и клубники изменит ваши представления о летних блюдах
Германий как стратегический актив: почему Nordgold смотрит на Якутию
Чёрные списки и штрафы: что ждёт владельцев телефонов с перепрошивкой
Почему ваш дом выглядит как больница — и как это исправить за 5 минут
Гвоздь в колесе — что делать, если запаски нет, а дорога впереди? Экстренные методы ремонта
Завораживающая Войдокилия: почему здесь стоит побывать хотя бы раз
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Вы моете волосы не тем, что нужно — и даже не подозреваете об этом
Море чуть не стало её могилой: история спасения черепахи, которую не забыть
Энергетический парадокс Европы: электроэнергия есть, но доставить нечем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.