Как летняя мойка портит внешний вид машины: главная причина

2:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители уверены: летом машина высохнет сама. Действительно, солнце быстро испаряет влагу. Но вот что упускается из виду — капли воды на кузове могут нанести реальный вред. Оставлять автомобиль мокрым после мойки в жару — значит рисковать внешним видом и целостностью покрытия.

Фото: unsplash.com by lucas clarysse is licensed under Free to use under the Unsplash License Мойка машины

Что происходит с каплями под солнцем

Когда на раскалённый кузов попадают солнечные лучи, каждая оставшаяся капля воды работает как маленькая линза. Она фокусирует свет на крохотный участок краски, и этот фокусированный луч начинает буквально "поджаривать" лакокрасочное покрытие под собой.

Так образуются выгоревшие точки — маленькие пятна, которые нарушают ровность цвета. Чем дольше они под солнцем, тем сильнее эффект. И никакая полировка уже не спасёт полностью.

Что не так с выгоревшими пятнами

Самое неприятное в этой ситуации — неравномерность. Машина начинает выглядеть неухоженной: на кузове появляются пятна чуть другого оттенка, особенно заметные на тёмных цветах. Даже если краска не облезет, внешний вид портится ощутимо. Такие следы трудно замаскировать — часто помогает только перекраска.

Как избежать проблем после мойки

Решение простое: после мойки автомобиля летом обязательно протирать кузов насухо. Используй мягкую безворсовую тряпку, микрофибру или специальную замшу. Это займёт всего несколько минут, но поможет избежать долгосрочных последствий и лишних трат на восстановление покрытия.

Надежда на авось не работает

Да, иногда кажется, что "и так просохнет". Но солнечные лучи в разгар лета слишком агрессивны, чтобы надеяться на удачу. Лучше перестраховаться и сделать дополнительное усилие, чем потом искать мастера по локальной покраске.

Уход за автомобилем летом требует чуть больше внимания, но и отдача соответствующая — машина дольше сохраняет блеск, аккуратный вид и не теряет в цене.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

