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Предмет одежды, который снижает концентрацию водителя в жару

1:47
Авто

Летом, когда асфальт плавится под колёсами, не только кондиционер в машине, но и одежда играет важную роль в безопасности и комфорте за рулём. Нередко можно увидеть водителя в деловом костюме, который больше подходит для офиса, чем для вождения в зной.

девушка за рулем
Фото: Wikipedia by NEALE HAYNES, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
девушка за рулем

Почему в машине не место тяжёлому костюму

Если водитель одет в строгий костюм, движения могут быть скованными, особенно при активном управлении. Пиджак сдерживает движения рук, а галстук создаёт лишнее давление в области шеи. Плюс ко всему — тёмная одежда активно поглощает солнечные лучи, делая поездку буквально "горячей".

Что нужно сделать до старта двигателя

Простое правило: как только садитесь в машину, снимите пиджак. Это не только облегчит движения, но и поможет избежать перегрева. Также стоит избавиться от галстука — он в жару превращается в бесполезную и мешающую деталь.

А рубашку можно адаптировать под погоду: достаточно расстегнуть верхнюю пуговицу на воротнике и по одной на рукавах — это поможет телу "дышать", не нарушая приличий.

А как же дресс-код

Конечно, многим приходится придерживаться делового стиля — например, по пути в офис. Но даже в этом случае можно найти компромисс: снять пиджак за рулём, а надеть его уже на парковке. Управлять машиной становится безопаснее, когда ничто не мешает движениям и дыханию.

Безопасность — важнее внешнего вида

Дресс-код заканчивается там, где начинается личная безопасность. В машине — особенно летом — разумнее отдать приоритет удобству и свободе движений. Ведь от этого напрямую зависит, насколько уверенно и быстро вы сможете реагировать на дорожную ситуацию.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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