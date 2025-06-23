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Вы заправляете до щелчка: летом это особенно опасно

2:02
Авто

Многие водители по привычке просят на АЗС "до полного", не задумываясь о последствиях. Летом такое решение может обернуться не просто неудобством, а серьёзной проблемой. Причина проста — жара. И она влияет не только на нас, но и на поведение топлива.

приборная панель
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
приборная панель

Почему топливо в жару опасно

В знойные дни бензин и дизель расширяются. Это физическое свойство, о котором легко забыть, особенно если не сталкивался с последствиями. Заправка до самого верха — до краёв бака и даже горловины — приводит к тому, что горючее просто-напросто начинает выливаться наружу.

И если в прохладное время года это неприятно, но не смертельно, то летом — уже опасно. Вытекающее топливо может воспламениться, особенно если рядом есть искра, непотушенный окурок или перегретый элемент автомобиля.

Даже без пожара последствия неприятные

Даже если возгорания не произойдёт, вытекшее топливо всё равно принесёт вред. В первую очередь — лакокрасочному покрытию. Бензин разъедает краску, оставляя пятна, потёки и повреждения, которые трудно убрать. А значит — лишние траты на кузовной ремонт.

Что стоит запомнить каждому водителю

Решение простое: не стоит заправлять полный бак в жару. Особенно днём, когда температура достигает максимума. Достаточно оставить немного свободного пространства в баке, чтобы топливо могло безопасно расширяться.

То же самое касается и канистр. Летом не стоит заполнять их "до пробки". Это та же история: внутри канистры горючее будет расширяться, и если не оставить запаса, давление может сыграть злую шутку.

Безопасность начинается с мелочей

Порой небольшое изменение привычки может сыграть ключевую роль. Просто остановитесь чуть раньше, не дожидаясь щелчка пистолета на АЗС. И в летние месяцы ваша машина скажет вам за это спасибо.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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