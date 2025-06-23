Вы заправляете до щелчка: летом это особенно опасно

Многие водители по привычке просят на АЗС "до полного", не задумываясь о последствиях. Летом такое решение может обернуться не просто неудобством, а серьёзной проблемой. Причина проста — жара. И она влияет не только на нас, но и на поведение топлива.
В знойные дни бензин и дизель расширяются. Это физическое свойство, о котором легко забыть, особенно если не сталкивался с последствиями. Заправка до самого верха — до краёв бака и даже горловины — приводит к тому, что горючее просто-напросто начинает выливаться наружу.
И если в прохладное время года это неприятно, но не смертельно, то летом — уже опасно. Вытекающее топливо может воспламениться, особенно если рядом есть искра, непотушенный окурок или перегретый элемент автомобиля.
Даже если возгорания не произойдёт, вытекшее топливо всё равно принесёт вред. В первую очередь — лакокрасочному покрытию. Бензин разъедает краску, оставляя пятна, потёки и повреждения, которые трудно убрать. А значит — лишние траты на кузовной ремонт.
Решение простое: не стоит заправлять полный бак в жару. Особенно днём, когда температура достигает максимума. Достаточно оставить немного свободного пространства в баке, чтобы топливо могло безопасно расширяться.
То же самое касается и канистр. Летом не стоит заполнять их "до пробки". Это та же история: внутри канистры горючее будет расширяться, и если не оставить запаса, давление может сыграть злую шутку.
Порой небольшое изменение привычки может сыграть ключевую роль. Просто остановитесь чуть раньше, не дожидаясь щелчка пистолета на АЗС. И в летние месяцы ваша машина скажет вам за это спасибо.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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