Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пресс станет стальным: точное количество секунд ежедневной планки, необходимое для накачки глубоких мышц
Необычный питомец: девушка выгуливает лису в центре города
Он скрывает тела, тайны и призраков: 5 открытий на Эвересте, от которых мурашки
Текстиль в вашем доме может быть опасным: на что обратить внимание при выборе постельного белья и полотенец
Тренировки для тех, кто не любит кардио: без перегруза, но с результатом
Обогнать Китай в высоких технологиях: США наладят собственное производство чипов
Полгода без смеха и музыки: как живёт семья Симоньян после комы Тиграна Кеосаяна
Джоан Роулинг в восторге: первые эпизоды сериала Гарри Поттер от HBO уже покорили её
Хранение на грани фантастики: где помещаются все вещи, когда шкафов нет

Скрытая причина высокого расхода топлива: враг вашего кошелька

3:32
Авто

Рост цен на топливо — не повод паниковать, если вы умеете управлять расходами с умом. Многие водители давно поняли: стиль вождения и уход за автомобилем напрямую влияют на частоту поездок на АЗС. Причём вовсе не обязательно идти на жертвы или рисковать техникой — есть безопасные и эффективные способы сэкономить бензин или дизель.

заправка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
заправка

Опытные автомобилисты используют ряд простых приёмов, которые позволяют сократить расходы без ущерба для машины и без лишних хлопот.

Плавность — залог экономии

Если водитель резко тормозит, ускоряется или крутит руль на высокой скорости — автомобиль тратит топливо как при гонках. Такой стиль езды — главный враг экономии.

Гораздо выгоднее действовать размеренно: набирать скорость плавно, тормозить заранее, а повороты проходить без рывков. Мотору и трансмиссии это только на пользу, а бак будет опустошаться медленнее. Кроме того, снижается износ шин и тормозной системы.

Лишний вес — лишний расход

Каждый лишний килограмм в багажнике буквально сжигает ваш бензин. Особенно если речь о тяжёлых инструментах, спортивном инвентаре или давно забытых коробках. Чем тяжелее машина — тем больше усилий ей нужно для движения.

Проведите ревизию багажного отделения. Всё, что не используется в ближайшее время, лучше оставить дома. Так вы не только снизите расход топлива, но и освободите пространство.

Следите за шинами

Приспущенные шины — скрытая причина перерасхода. Недостаточное давление увеличивает площадь контакта колеса с дорогой, создаёт дополнительное сопротивление и заставляет двигатель работать интенсивнее.

Решение простое: проверяйте давление хотя бы раз в неделю. Делать это лучше на холодных шинах, до начала поездки. Используйте качественный манометр и не доверяйте только визуальной оценке — глаз легко ошибается.

Кондиционер — включать с умом

Автомобильный кондиционер — не бесплатное удовольствие. Он напрямую связан с работой двигателя и, как следствие, с потреблением топлива. Особенно это заметно в городском режиме, при частых остановках.

Если в машине не душно, а снаружи прохладный ветер — иногда достаточно просто открыть окна и проветрить салон перед поездкой. В условиях жары, конечно, не обойтись без охлаждения, но если есть альтернатива — кондиционер лучше оставить выключенным.

Окна и аэродинамика

Открытые окна при скорости свыше 60 км/ч могут показаться мелочью, но на деле — это значимый фактор. Поток воздуха, врывающийся в салон, нарушает обтекаемость машины. А плохая аэродинамика заставляет двигатель трудиться интенсивнее, особенно на трассе.

Вывод прост: если вы уже разогнались, окна стоит закрыть. Это не только снижает расход, но и делает поездку тише и комфортнее.

Экономить можно — и нужно

Экономия топлива — это не только про деньги. Это про бережное отношение к технике, более плавную езду, меньшее загрязнение окружающей среды и в целом — более разумный подход к вождению.

И самое главное — не нужно придумывать сложных схем. Достаточно немного изменить привычки, быть внимательнее к деталям — и результат вы заметите уже на следующей заправке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Добрый взгляд, круглый зрачок и ни капли яда — змея, которой стоит поаплодировать
Домашние животные
Добрый взгляд, круглый зрачок и ни капли яда — змея, которой стоит поаплодировать Аудио 
Один кусочек — и счёт на лечение: чем никогда нельзя делиться с кошкой со своего стола
Домашние животные
Один кусочек — и счёт на лечение: чем никогда нельзя делиться с кошкой со своего стола Аудио 
Популярное
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей

Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.

Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Добрый взгляд, круглый зрачок и ни капли яда — змея, которой стоит поаплодировать
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Последние материалы
Обогнать Китай в высоких технологиях: США наладят собственное производство чипов
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга
Полгода без смеха и музыки: как живёт семья Симоньян после комы Тиграна Кеосаяна
Джоан Роулинг в восторге: первые эпизоды сериала Гарри Поттер от HBO уже покорили её
Хранение на грани фантастики: где помещаются все вещи, когда шкафов нет
Челка, которая сбрасывает годы: ножницы как машина времени
Автомойка в жару может превратиться в катастрофу — если забыть об одном правиле
Ловушки расставлены, но зверь ускользает: в Болгарии ловят одного из самых опасных хищников
Любовь после 40: психолог раскрыл 7 шагов к счастью – ваш цинизм исчезнет
Сюрприз для сладкоежек: мороженое, которое создали жители Владивостока
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.