Масло исчезает, как песок сквозь пальцы — вот почему ваш автомобиль начинает жрать его летом

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В жаркие летние дни многие автомобилисты замечают, что их автомобили начинают расходовать больше масла. Причин этому несколько, и каждая из них связана с особенностями работы двигателя при высоких температурах и специфике вождения в летний период. Разберемся, что влияет на увеличение расхода масла и как минимизировать этот процесс.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Проверка уровня масла

1. Физика процесса: как температура влияет на расход масла

Допустимый расход масла в двигателе составляет около 0,5% от расхода топлива. Летом, когда температура воздуха высока и двигатель работает под большими нагрузками, расход топлива, а значит, и масла, увеличивается.

Когда вы движетесь на высокой скорости, двигатель требует большего крутящего момента для поддержания нужной скорости. Для этого необходимо поддерживать высокое давление в цилиндрах. Чем выше давление, тем больше газов просачивается через поршневые кольца. Это приводит к тому, что масло уходит вместе с этими газами в камеру сгорания и сгорает. Поэтому при длительных поездках с высокой скоростью повышается не только расход топлива, но и масла.

2. Температура двигателя и потеря вязкости масла

Высокие скорости и интенсивная работа двигателя ведут к тому, что стенки цилиндров нагреваются сильнее, чем обычно. В свою очередь, моторное масло при таких условиях становится более жидким, теряя свою вязкость. Это облегчает его проникновение в камеру сгорания, где оно также сгорает, увеличивая расход.

При этом летом, в жаркую погоду, такие процессы происходят ещё быстрее, что приводит к более высокому расходу масла. Поэтому в жаркие месяцы особенно важно следить за уровнем масла и его качеством.

3. Как коробка передач влияет на расход масла

Тип коробки передач также имеет значение. Например, если автомобиль с механической коробкой передач едет на третьей передаче при 120 км/ч (около 6000 оборотов в минуту), расход масла будет значительно выше. Если переключиться на более высокую передачу (пятая или шестая), обороты коленвала снизятся, что снизит и расход масла.

Автомобили с автоматической коробкой передач также имеют свои особенности. Алгоритм переключения автоматов настроен так, чтобы двигатель работал в наиболее экономичном режиме. Когда автомобиль двигается по шоссе с постоянной высокой скоростью, коробка переключается на самую высокую передачу, что способствует экономии топлива и масла. В случае с неравномерным движением (когда скорость часто меняется), коробка переключается чаще, что может увеличивать расход масла.

4. Двигатели с турбонаддувом и масложор летом

Автомобили с турбонаддувом чаще "пьют" масло, особенно летом. Это связано с особенностями работы турбокомпрессора. Когда вы движетесь по шоссе с высокой скоростью и затем резко останавливаетесь, турбина, не имеющая времени на охлаждение, продолжает работать при высокой температуре. Внутри турбокомпрессора может повышаться температура, что приводит к перегреву газодинамических уплотнений и повышенному расходу масла.

Кроме того, из-за высокой температуры масла может происходить его "перегрев", что приводит к ухудшению его качества и увеличению расхода. Это объясняет, почему летом автомобили с турбонаддувом могут расходовать больше масла, особенно после долгих поездок на высокой скорости.

5. Как уменьшить расход масла летом

Существует несколько способов снизить расход масла в жаркую погоду:

Снижение скорости: высокие скорости напрямую влияют на увеличенный расход масла. Если хотите сэкономить, поддерживайте умеренную скорость и избегайте резких ускорений.

Плавный стиль вождения: плавное ускорение и торможение не только продлевают срок службы двигателя, но и уменьшают расход масла.

Поддержание оптимальной работы коробки передач: на высоких скоростях переходите на более высокие передачи. Это снизит обороты двигателя и уменьшит расход масла.

Контроль температуры двигателя: следите за температурой двигателя и избегайте резких остановок сразу после длительных поездок на высоких оборотах.

По мнению экспертов, повышение расхода масла в летние месяцы является нормальным процессом, учитывая особенности работы двигателя при высоких температурах. Это связано с повышенной нагрузкой на мотор, увеличением оборотов и более интенсивной работой системы охлаждения. Тем не менее, если вы заметили значительное увеличение расхода масла или появление синих выхлопных газов, это может быть признаком проблемы в двигателе, и в этом случае лучше всего обратиться к специалистам для диагностики.

Повышенный расход масла в летние месяцы — это явление, которое связано с рядом факторов: высокими температурами, большими нагрузками на двигатель и высокими скоростями. Чтобы снизить потребление масла, рекомендуется соблюдать плавный стиль вождения, избегать резких ускорений и поддерживать оптимальные обороты двигателя. Своевременный контроль уровня масла и его качества поможет вам избежать неприятных сюрпризов и продлить срок службы двигателя.

Уточнения

Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

