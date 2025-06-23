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Три ошибки, которые могут испортить вашу поездку в жару

3:32
Авто

Лето для многих — это пора путешествий и дальних поездок. Но именно в тёплое время года водители и пассажиры сталкиваются с целым набором скрытых рисков, способных испортить поездку или даже привести к аварии. Жара и духота оказывают влияние не только на комфорт, но и на безопасность.

Rolls-Royce Phantom
Фото: flickr.com by Rex Gray from Southern California, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Rolls-Royce Phantom

Важно помнить: даже небольшая невнимательность на фоне усталости или перегрева может повлечь за собой серьёзные последствия — от ухудшения самочувствия до повреждения автомобиля.

Ниже — список распространённых ошибок, которые чаще всего допускают автомобилисты в жару. Их можно легко избежать, если знать, на что обращать внимание.

Перерывы — обязательны

Планируя длительную поездку летом, водитель должен заранее предусмотреть моменты для отдыха. Лучше заранее отметить места остановок и не пытаться "доехать без остановок" во что бы то ни стало.

Почему это так важно? Потому что жара — это серьёзная нагрузка на организм. Под воздействием высокой температуры снижается концентрация, замедляется реакция, появляется вялость. А если к этому добавить духоту в салоне, риск перегрева резко возрастает.

Человек может не заметить, как начнёт терять бдительность. И в какой-то момент это может закончиться серьёзной ошибкой на дороге. Поэтому остановки — не прихоть, а часть ответственного вождения.

Машина не любит прямое солнце

Оставлять автомобиль на открытом солнце — ещё одна распространённая ошибка. Многие водители думают прежде всего о жаре в салоне, когда садятся в прогретую машину. Но забывают о другом, куда более дорогостоящем последствии — повреждении лакокрасочного покрытия.

Под палящим солнцем кузов сильно разогревается. Это ускоряет выгорание краски, приводит к её растрескиванию и потере блеска. А если такие стоянки становятся регулярными — машина начинает терять товарный вид.

Поэтому, если есть возможность — ищите тень. Даже частичная защита от солнца продлит "жизнь" вашего автомобиля. А простая накрывающая ткань или экран для лобового стекла — это минимум, который стоит использовать летом.

Следите за шинами

Летом обязательно нужно проверять давление в шинах — и делать это чаще, чем в другие сезоны. На жаре воздух внутри покрышек расширяется, что ведёт к повышению давления.

Если этот момент упустить, последствия могут быть опасными: от ухудшения управляемости до разрыва шины прямо на ходу. Особенно критично это при езде по трассе на высокой скорости.

Проверка давления — дело двух минут. Используйте надёжный манометр, делайте это на холодных шинах (до поездки), и при необходимости стравливайте лишний воздух. Это одна из самых недооценённых, но важных процедур летом.

Простые правила — большая разница

Жара — это не просто погодное явление, это фактор риска, который влияет и на водителя, и на автомобиль. Уделив немного внимания подготовке к поездке и соблюдению простых рекомендаций, вы можете значительно снизить вероятность неприятностей на дороге.

Лето должно быть временем отдыха и комфорта, а не причиной неожиданных поломок и аварийных ситуаций. Внимательность и разумный подход — вот что действительно важно за рулём.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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