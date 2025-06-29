Жрут масло как не в себя: пять моторов, которые заставят потратить на обслуживание целое состояние

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Расход масла — одна из самых распространённых и неприятных проблем современных автомобилей. Когда речь заходит о некоторых моторах, масложор становится настоящей головной болью для автовладельцев, начиная уже с первого года эксплуатации или после нескольких тысяч километров.

Фото: Designed by Freepik by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поршни двигателя

Некоторые двигатели известных брендов начинают "пить" масло уже через 35-50 тысяч километров пробега, что может привести к серьёзным поломкам. Рассмотрим пять таких моторов, которые могут "жрать" масло как не в себя, и разберемся, что приводит к таким неприятным последствиям.

1. Volkswagen EA888 — известная беда с маслом

Двигатель EA888 — это один из самых распространённых турбированных моторов от концерна Volkswagen Group. Этот агрегат объёмом 1.8 и 2.0 литра с прямым впрыском и турбонаддувом устанавливался на многие автомобили VAG, включая Volkswagen Tiguan и Skoda Octavia. Мотор развивает от 150 до 220 л. с., но, несмотря на свою мощность, часто сталкивается с проблемой чрезмерного расхода масла.

Основная причина масложора заключается в недостаточно надёжных поршневых кольцах и скромных дренажных отверстиях канавок поршней, что делает невозможным нормальную герметичность. В результате этого расход масла может достигать 1 литра на 1 тысячу километров, особенно в моделях, выпущенных до 2015 года.

Даже попытки производителя модернизировать двигатель не смогли полностью решить проблему. Этот мотор может радовать динамикой, но в плане долговечности он не всегда оправдывает ожидания.

2. Nissan MR20DE — японская слабость

Двигатель MR20DE от Nissan, встречающийся в моделях Nissan Qashqai и Nissan X-Trail первых двух поколений, тоже оказался подвержен масложору. Этот 2.0-литровый двигатель является одним из самых популярных в линейке Nissan, но с ним связаны определённые проблемы.

Хотя на ранних этапах эксплуатации мотор работает достаточно надёжно, к 200 тысячам километров пробега начинается повышение расхода масла — около 1 литра на 5 тысяч километров. Наибольшие проблемы возникали в моделях, выпущенных с 2007 по 2008 год, но позже Nissan провёл несколько модернизаций, которые частично решили проблему. В автомобилях, произведённых после 2014 года, масложор практически исчез, но владельцам более старых моделей пришлось столкнуться с неприятной проблемой.

3. Subaru FB/FA — движки, "пьющие" масло с первых километров

Двигатели Subaru всегда имели свою особенность — оппозитную конструкцию. Но именно линейка моторов FB/FA вызывает у многих владельцев головную боль из-за чрезмерного расхода масла. Эти двигатели, включая варианты FB20 и FB25, начали сильно потреблять масло уже на пробегах в 30-40 тысяч километров.

Наиболее сильно это проявляется у моделей Subaru Forester и Subaru Levorg, оснащённых моторами FB20/25. На первых стадиях эксплуатации владельцы часто сталкиваются с повышенным расходом масла, что ставит под сомнение долговечность этих двигателей. Проблема решается лишь после переборки, что является значительным минусом для автовладельцев. Однако, несмотря на свои недостатки, эти моторы продолжают использоваться на новых моделях Subaru, что свидетельствует о наличии определённого спроса на такие агрегаты.

4. Toyota ZZ — "непригожий" двигатель с масложором

Двигатели семейства ZZ, такие как 1ZZ-FE и 2AZ-FE, часто встречаются на автомобилях Toyota, включая Corolla, Avensis, RAV4 и Camry. Несмотря на их популярность и кажущуюся надёжность, эти агрегаты также страдают от повышенного расхода масла, особенно в более старых моделях.

Моторы 1.8 и 2.4 литра, которые устанавливаются на эти автомобили, могут начать жрать масло уже после 30-50 тысяч километров пробега, что делает их не самыми надёжными в своём классе. Основная причина заключается в недостаточной герметичности поршневых колец, что приводит к тому, что масло постепенно уходит через цилиндры. Модели с 2.4-литровыми двигателями 2AZ-FE, хотя и показывают лучшие результаты, всё же тоже сталкиваются с этой проблемой по мере увеличения пробега.

5. Mitsubishi 4A91 — простой, но с проблемами

Мотор 4A91 от Mitsubishi — это ещё один пример двигателя с недочётами, которые проявляются в виде повышенного расхода масла. Этот 1.5-литровый агрегат встречается на таких моделях, как Mitsubishi Lancer 10-го поколения. Несмотря на свою простоту и достаточно надёжную конструкцию, 4A91 имеет одну большую проблему — он начинает "жрать" масло по литру на 1000 км уже после пробега около 100 тысяч километров.

Причиной масложора является не только износ поршней и колец, но и утечка масла через передний сальник коленвала, что усугубляет ситуацию. В отличие от многих других двигателей, где расход масла постепенно увеличивается, в случае с 4A91 проблема прогрессирует с каждым километром пробега. В результате владельцы часто сталкиваются с необходимостью частого долива масла, что является неприятной и дорогостоящей проблемой.

Масложор — это одна из самых неприятных и распространённых проблем, с которой сталкиваются владельцы автомобилей. Некоторые двигатели, несмотря на свою высокую мощность и производительность, страдают от избыточного расхода масла уже на относительно малых пробегах.

Особенно это касается моделей от Volkswagen, Nissan, Subaru, Toyota и Mitsubishi. Важно помнить, что своевременная диагностика и регулярное обслуживание могут снизить риск возникновения этой проблемы. Однако, если ваш двигатель начал "пить" масло, это сигнал к тому, чтобы обратиться к специалистам для решения проблемы.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

