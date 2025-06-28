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Кроссоверы с душой спорткаров: семь моделей, которые летают по трассе как ракеты

7:29
Авто

Современные кроссоверы и внедорожники давно перестали быть только рабочими лошадками, предназначенными для бездорожья. Сегодня эти машины не только отличаются отличными внедорожными характеристиками, но и могут удивить своей мощностью и динамикой. Некоторые из них способны догонять спорткары, разгоняясь до 100 км/ч за считанные секунды. В нашем списке собраны 7 кроссоверов с моторами мощностью более 500 л. с., которые уже вошли в нишу суперсиловых SUV.

Lamborghini Urus
Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lamborghini Urus

1. Audi Q7 V12 — не только для асфальта

Audi Q7 V12 — это один из самых мощных и элегантных кроссоверов, которые когда-либо выходили из-под пера немецкого автопроизводителя. Модель оснащена 6-цилиндровым турбодизелем V12, который развивает мощность 500 л. с. и крутящий момент в 1000 Нм. Это позволило автомобилю разгоняться до 100 км/ч за несколько секунд, несмотря на внушительные размеры.

Q7 V12 снабжен адаптивной коробкой передач "Типтроник" с спортивными настройками, что гарантирует отличную динамику и плавное переключение передач. В базовой комплектации есть полный привод, карбоно-керамические тормоза, системы ABS и ESP, а также мониторинг мёртвых зон. Внутри фургон оснащён кожаным салоном, панорамной крышей и современными мультимедийными системами, что позволяет водителю и пассажирам наслаждаться не только мощностью, но и комфортом.

2. BMW X5 M60i — динамика и комфорт

BMW X5 M60i — это один из самых мощных кроссоверов компании. С 4,4-литровым турбированным V8 под капотом, который развивает 523 л. с., этот автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 3,6 секунды. В BMW учли всё: от мощности до управляемости, и кроссовер получил адаптивную подвеску, усиленную трансмиссию и тормоза M Sport.

Этот кроссовер идеально сочетает спортивную динамику с комфортом для ежедневных поездок, предлагая продвинутую систему управления и богатое оснащение. BMW X5 M60i отличается превосходной управляемостью и не уступает по мощности многим спортивным автомобилям.

3. Lamborghini Urus — пределы для спортивных кроссоверов

Lamborghini Urus — это не просто кроссовер, это настоящая спортивная машина с элементами внедорожника. Мощность мотора составляет 650 л. с., что позволяет Urus разгоняться до 100 км/ч за 3,6 секунды. Итальянский автомобиль не просто быстрый, он предлагает невероятную динамику и агрессивный стиль.

Стильный дизайн экстерьера и интерьера, карбоновые элементы отделки, роскошная кожа и 23-дюймовые диски создают образ сверхспортивного внедорожника. Urus ломает все стереотипы, оставаясь при этом функциональным и универсальным автомобилем для любых условий.

4. Mercedes-Benz ML63 AMG — сочетание мощности и экономичности

Mercedes-Benz ML63 AMG с 5,5-литровым "битурбо" V8 от AMG — это мощный и одновременно экономичный кроссовер. Мощность этого мотора составляет 525 л. с., и он способен разгоняться до 100 км/ч всего за 4,8 секунды. При этом Mercedes ML63 AMG удивляет своей экономичностью, что делает его отличным выбором для тех, кто ищет не только динамику, но и относительно низкий расход топлива для столь мощного автомобиля.

Технологии AMG включают специальную трансмиссию Speedshift Plus и систему полного привода 4MATIC, что делает ML63 идеальным выбором для тех, кто хочет получить мощный и комфортный автомобиль для всех условий. Кроссовер также предлагает высококачественную отделку и много опций для комфортного вождения.

5. Land Rover Range Rover Sport SV — суперспортивный внедорожник

Land Rover Range Rover Sport SV — это кроссовер, который сочетает в себе мощь и роскошь, присущую бренду. Оснащённый 4,4-литровым V8 с двойным турбонагнетателем и мощностью 626 л. с., этот автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды, что впечатляет даже на фоне более спортивных моделей.

Range Rover Sport SV получит карбон-керамические тормоза Brembo и уникальную подвеску 6D Dynamics, которая минимизирует крены кузова, что в сочетании с его мощью и шикарным интерьером делает его одной из самых ярких моделей в сегменте.

6. Porsche Cayenne Turbo — скорость и роскошь

Porsche Cayenne Turbo с 4,8-литровым V8 и мощностью 550 л. с. стал эталоном среди кроссоверов, сочетающих спортивные качества с роскошью. Он может разгоняться до 100 км/ч за 4,1 секунды, что при таком размере и масса автомобиля является отличным результатом. Система полного привода и адаптивная подвеска обеспечивают отличную управляемость и комфорт.

Дополнительные опции, такие как регулируемая пневматическая подвеска, продвинутые системы помощи водителю и динамичная мультимедиа, делают Cayenne Turbo не только мощным, но и высокотехнологичным автомобилем.

7. Dodge Durango SRT Hellcat Hammerhead — американская мощь

Dodge Durango SRT Hellcat Hammerhead — это настоящий "монстр" среди кроссоверов. С 710 л. с. под капотом, этот автомобиль легко выходит на сотню за 3,5 секунды, что ставит его на один уровень с суперкарами. Несмотря на гигантские размеры, Durango SRT Hellcat демонстрирует впечатляющую скорость и маневренность.

Оснащённый 20-дюймовыми карбоновыми дисками и агрессивным дизайном, этот фургон-спорткар является ярким примером американской мощи в мире кроссоверов. Внутри — роскошный салон с современными системами безопасности и мультимедиа.

Современные кроссоверы с мощными двигателями — это не только транспорт для поездок по городу или бездорожью. Эти машины способны конкурировать с самыми быстрыми спорткарами, предлагая невероятную динамику и технологичность. Модели, такие как Lamborghini Urus, BMW X5 M60i и Dodge Durango SRT Hellcat, ломают стереотипы о том, что SUV — это медленные и тяжёлые автомобили, показывая, что мощь и комфорт могут сочетаться.

Уточнения

Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle или Кроссовер SUV) — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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