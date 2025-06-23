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Неожиданный способ избавиться от стресса за рулём за минуту

2:35
Авто

Когда человек управляет автомобилем, от его состояния напрямую зависит безопасность — своя и окружающих. В идеале водитель должен быть максимально сосредоточен и спокоен. Но реальность далека от идеала.

Водитель за рулём
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель за рулём

Многие новички в первый год вождения нервничают даже в простых ситуациях. У опытных водителей тоже бывают вспышки гнева — особенно в пробках или при неожиданной подрезке. Всё это приводит к снижению концентрации и, как следствие, к повышенному риску ДТП.

Хорошая новость: с волнением можно справиться без медикаментов и долгих психологических тренингов. Достаточно двух простых техник, чтобы привести нервы в порядок — и продолжить путь уже в другом настроении.

Глубокое дыхание — быстрая перезагрузка

Самый доступный способ — дыхательная гимнастика. Если вы почувствовали, что начинаете раздражаться или тревожиться, попробуйте сделать 5-7 медленных вдохов и выдохов. Вдыхайте через нос, выдыхайте через рот. Это помогает "переключить" нервную систему из режима тревоги в режим спокойствия.

Упражнение можно выполнять прямо за рулём, если ситуация не требует срочной реакции. Главное — делать всё осознанно: почувствуйте, как напряжение уходит с каждым выдохом.

Метод объятий — экстренная помощь при сильной панике

Если дыхание не помогает, а ситуация выходит из-под контроля, остановитесь. Найдите безопасное место, заглушите двигатель и выйдите из машины. Теперь самое интересное — используйте так называемый "метод объятий".

Разведите руки в стороны на вдохе, затем обнимите себя на выдохе. Повторите это движение пять раз. Такое упражнение удивительно эффективно: тело и мозг получают сигнал, что вы в безопасности, и тревога снижается.

Это не магия — это биология. Объятия (даже с самим собой) активируют рецепторы кожи и помогают стабилизировать сердцебиение. Через пару минут вы почувствуете, как мысли становятся яснее, а дорога уже не кажется такой страшной.

Внутренний водитель — главный на маршруте

Умение справляться с эмоциями — один из важнейших навыков водителя. Оно приходит с опытом, но даже на начальном этапе можно помочь себе простыми действиями. Спокойствие — это не врождённый талант, а мышца, которую можно тренировать.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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