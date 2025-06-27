Прощай, старушка ГАЗель: пять новых фургонов, которые уже готовы к работе в России

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С момента появления "ГАЗели" на российском рынке прошло немало лет. За это время этот фургон стал настоящей иконой среди коммерческого транспорта, однако, как и любая техника, со временем стал стареть и терять свою былую популярность. Сегодня появляются новые, более современные и надёжные модели, которые готовы составить конкуренцию легендарной машине. Приводим список фургонов нового поколения, которые могут заменить "ГАЗель", радуя владельцев функциональностью, экономичностью и современными технологиями.

Фото: Вконтакте / АвтоГАЗ. Официальный дилер в Москве и МО by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газель NEXT

1. Forland 3 — китайская альтернатива с высоким комфортом

Мало кто знает, что Forland 3 — это не что иное, как обновлённая версия фургона Foton, популярного в Китае и ряде других стран. Внешне это шасси сильно напоминает традиционные грузовики, но с улучшенными характеристиками и современным оснащением. Forland 3 способен конкурировать с "ГАЗелью" благодаря своему функционалу и богатому оснащению.

Мотор объёмом 2.5 литра развивает мощность в 154 л. с., что позволяет машине легко справляться с грузами до 3.5 тонн. К тому же, фургон обладает рядом удобств: алюминиевый топливный бак, зеркала и сиденья с подогревом, кондиционер, круиз-контроль и современная вентиляция — всё это делает рабочие будни водителя гораздо комфортнее. Средняя цена Forland 3 — около 3.2 миллиона рублей, что делает его достойным конкурентом "ГАЗели", особенно с учётом улучшенной комплектации.

2. Sollers Atlant — российский аналог с китайскими корнями

Sollers Atlant — это российский фургон с китайскими корнями, так как он производится на базе автомобиля марки JAC. Модель была разработана с учётом требований российского рынка, а её сборка локализована, что позволяет снизить цену и обеспечить надёжную эксплуатацию в условиях России. Внешне Atlant напоминает старые модели Mercedes Sprinter, что делает его привлекательным для тех, кто ищет транспорт с хорошим качеством и дизайном.

Предлагается несколько вариантов колёсных баз и объём грузового отсека до 12.4 м³. Под капотом могут быть установлены два дизельных двигателя: 1.9 литра (136 л. с.) или 2.7 литра (150 л. с.). Ёмкость топливного бака составляет 80 литров, что даёт неплохой запас хода. Цена автомобиля варьируется от 2 до 2.8 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Это отличная альтернатива "ГАЗели" для тех, кто ищет более мощный и вместительный фургон.

3. Sollers Argo — надёжность и функциональность с российской сборкой

Ещё один фургон от китайского производителя, но на этот раз с полным циклом сборки в России. Sollers Argo — это модель, которая сочетает в себе современный дизайн, хорошие характеристики и удобное оснащение для владельцев.

Argo предлагается в двух вариантах с различными колёсными базами и двумя двигателями: 2-литровыми дизельным (130 л. с.) и бензиновым (136 л. с.). Для всех версий используется исключительно механическая коробка передач, что повышает надёжность и снижает стоимость обслуживания. Среди дополнительных опций — система стабилизации ESP, кондиционер, круиз-контроль и современная аудиосистема. Цена Argo варьируется от 2.2 до 2.4 миллиона рублей, что делает его доступным вариантом среди аналогичных моделей.

4. Dongfeng Q35 — китайская надёжность и доступность

Dongfeng Q35 — это ещё одна достойная альтернатива "ГАЗели", представляющая собой китайский фургон с хорошими характеристиками и выгодной ценой. Этот автомобиль имеет два варианта шасси, которые подходят как для чисто грузовых моделей, так и для гибридных фургонов, совмещающих функции грузовика и пассажирского транспорта.

Мотор объёмом 2.5 литра на 150 л. с. обеспечивает хорошую динамику и надёжность при длительных поездках. В отличие от многих конкурентов, Dongfeng Q35 оснащён современными мультимедийными системами и несколькими системами активной безопасности, что повышает комфорт и безопасность эксплуатации. В зависимости от комплектации цена Q35 варьируется от 2.9 до 3 миллионов рублей. Несмотря на относительно высокую цену, этот фургон способен предложить отличное соотношение цены и качества.

5. Dongfeng K33 — универсальность и низкая цена

Dongfeng K33 — ещё один фургон от китайского производителя, который может стать отличной заменой "ГАЗели". Особенность этого фургона в том, что он оснащён цельнометаллическим кузовом, что позволяет использовать его как для перевозки грузов, так и для создания мобильных офисов, маршруток или других специализированных авто.

Под капотом K33 стоит 2.3-литровый мотор на 140 л. с., который работает с механической коробкой передач. Объём кузова варьируется от 6.6 до 11 м³ в зависимости от выбранной модели. Цена на этот фургон стартует с 3.5 миллиона рублей и может достигать 4.45 миллиона рублей за более мощную комплектацию. Это идеальный вариант для тех, кто ищет универсальный и функциональный фургон с хорошей надёжностью и высокой ремонтопригодностью.

Сегодня на рынке появилось множество достойных конкурентов "ГАЗели", предлагающих современные технологии, лучшую комплектацию и более высокую надёжность. Модели от Forland, Sollers, Dongfeng и других брендов предлагают не только привлекательную цену, но и большую вместимость, улучшенное оснащение и более высокие эксплуатационные характеристики. Эти фургоны идеально подойдут для замены устаревшей "ГАЗели" и станут надежным инструментом для бизнеса.

Уточнения

"ГАЗе́ль" - серия российских малотоннажных грузовых автомобилей и микроавтобусов, производимых на Горьковском автомобильном заводе с 1994 года.

