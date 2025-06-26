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Вечные моторами зовут не просто так: как эти агрегаты проезжают полмиллиона без серьёзных вложений

5:39
Авто

Надёжный двигатель — это не просто элемент конструкции. Это уверенность в дороге, спокойствие за бюджет и свобода от постоянных ремонтов. Несмотря на всё разнообразие моторов, лишь немногие могут похвастаться по-настоящему большим ресурсом. Представляем пять силовых установок, которые с лёгкостью преодолевают порог в 250 000 км, а при грамотном обслуживании — и все 400-450 тысяч.

Двигатель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Двигатель

1. Nissan HR16DE — "миллионник" по-тихому

Этот 1.6-литровый атмосферный мотор известен по множеству моделей Nissan, включая Qashqai, Note, Almera и другие. Его выдают характерные 114-117 л. с. и выдающаяся живучесть. Основные плюсы — простота конструкции, нетребовательность к качеству топлива и масла, высокий ресурс при условии регулярного обслуживания.

По отзывам владельцев, HR16DE без серьёзного вмешательства работает до 270 000 км. Масложор появляется ближе к 150-180 тыс. км, но носит умеренный характер. Единственная реальная головная боль — замена свечей зажигания: добраться до них не так просто. Также мотор чувствителен к "вялой" езде — опытные владельцы рекомендуют периодически "прожигать" его на трассе.

2. Toyota 4GR-FSE — вопреки всем ожиданиям

Этот мотор хорошо знаком владельцам Camry XV70 и других моделей Toyota/Lexus. 2.5-литровый двигатель мощностью 200 л. с. с алюминиевым блоком, прямым впрыском и фазовращателями изначально казался технологически сложным и не особо надёжным. Но практика доказала обратное: при своевременном обслуживании он легко проходит 400-450 тысяч км.

Среди типичных "болячек" — преждевременный износ водяной помпы и умеренное повышение расхода масла после 150-200 тыс. км. В остальном — классический японский надёжный мотор, способный переваривать российские реалии и радовать тишиной и плавной работой.

3. Volkswagen 1.6 MPI EA211 — немецкий компромисс

Атмосферный 1.6 MPI мотор — типичный пример того, как немецкая инженерия может быть простой и надёжной. Он устанавливается на VW Polo, Skoda Rapid и несколько других моделей. В версии для Skoda (с локальной адаптацией) мотор показал лучшие результаты: чешские инженеры переработали поршневую группу и доработали блок цилиндров, решив старые проблемы с перегревом и задиром.

Мотор стабильно служит до 300 000 км. При этом требует использования качественного масла и регулярной диагностики клапанного механизма. Нюансы — он чувствителен к неверной регулировке зазоров и не любит "душной" городской езды. Впрочем, это не мешает ему оставаться одним из самых надёжных среди бюджетных ДВС в Европе и СНГ.

4. PSA EC5 — французская закалка

Разработанный на основе двигателя TU5JP4, атмосферный 1.6-литровый EC5 от PSA (Peugeot/Citroën) продолжает славную традицию французских моторов. У него чугунный блок цилиндров, удачная ГБЦ, и проверенная временем система охлаждения. Типичная мощность — около 115 л. с.

По данным сервисов, ресурс этого агрегата — до 400 000 км, при условии регулярной замены масла и чистки дроссельной заслонки. После 150 000 км может потребоваться перепрошивка блока управления, а также замена катализатора. В остальном — крайне неприхотливый мотор, легко переносящий пробки, морозы и перегревы. Основные "площадки" применения — Peugeot 301, Citroën C-Elysée и другие бюджетные модели.

5. Renault K4M — мотор, ради которого покупают Largus

Французский двигатель K4M на 1.6 литра с 16 клапанами — по-настоящему народный. Встречается на Renault Logan, Sandero, Lada Largus и Duster первых поколений. Его главные плюсы — простой ремонт, минимальные требования к топливу, высокая выносливость и ресурс более 400 000 км.

Чугунный блок цилиндров, распределённый впрыск топлива и ременной привод ГРМ — классическая надёжная конструкция без турбин и излишеств. Всё, что нужно — менять ремень каждые 40-60 тысяч км и лить хорошее масло. При аккуратной эксплуатации двигатель способен пережить не одну "жизнь" автомобиля.

Ресурс двигателя зависит не только от конструкторов, но и от владельца. Своевременное ТО, качественные масла, правильный стиль вождения и немного внимания — вот и весь рецепт долголетия мотора. А если речь идёт об одном из пяти моторов из нашего списка, то это почти гарантия, что "сердце" машины не подведёт — будь то на 250, 400 или даже 500 тысячах километров.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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