Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия запускает автоштрафы для продавцов: как всё будет работать
Семь лидеров ведущих держав в течение 15 минут вынуждены были ждать одного Б. Ельцина… — писала газета Аргументы и факты 23 июня 1999 года
Грибы манят своими дарами: как правильно отварить, чтобы избежать токсинов
Опасные покупки для собак: как аксессуары портят характер и здоровье
Диваны из СССР: как они стали символами уюта и снова возвращаются в моду
Можно ли класть мёд в горячий чай — ответ, который рушит мифы
Вода для купания в Европе: лучшие и худшие страны для купания по качеству воды
Ошибка на заправке: как действовать, если выбрали не то топливо
Северный морской путь не растает: что это значит для будущего

Три привычки, которые заставляют вашу машину есть бензин ведрами

3:01
Авто

В условиях роста цен на топливо желание сэкономить становится особенно актуальным. Многие автомобилисты ломают голову: как сделать так, чтобы машина расходовала меньше бензина или дизеля, но при этом продолжала стабильно работать?

Заправка автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Заправка автомобиля

Хорошая новость — экономия действительно возможна, причём без всяких рисков и сомнительных методов. Всё, что нужно, — изменить несколько привычек за рулём и чуть внимательнее относиться к процессу вождения.

Плавное вождение — залог экономии

Один из самых простых и действенных способов сократить расход топлива — научиться избегать резких манёвров. Каждый раз, когда вы резко ускоряетесь, мотор тратит больше энергии, чтобы справиться с нагрузкой. То же самое происходит при резком торможении: энергия, которую вы затратили на разгон, попросту теряется.

Если сделать своё вождение более плавным — разгоняться постепенно, заранее притормаживать перед поворотами и светофорами — расход топлива значительно снизится. Это не только экономия, но и забота о состоянии двигателя, коробки передач и тормозной системы.

Продуманный маршрут — меньше остановок и разворотов

Часто водители выезжают, не зная точного маршрута: "Ориентируюсь по ситуации", — говорят они. А зря. Постоянные развороты, поиск нужного поворота и лишние остановки заставляют двигатель работать нестабильно, а это — дополнительный расход топлива.

Перед каждой поездкой полезно открыть навигатор и проложить оптимальный путь. Особенно это важно в незнакомом районе или городе. Так вы избежите пробок, не будете лишний раз ускоряться и тормозить, а значит — сэкономите.

Умеренная скорость — ваш союзник

Превышение скорости не только грозит штрафами, но и съедает больше топлива. Оптимальной считается скорость в пределах 60-80 км/ч. Именно при таком темпе двигатель работает стабильно, обороты держатся в "экономичном" диапазоне, и машина потребляет минимум горючего.

Даже если вы спешите, подумайте: что важнее — сэкономленные 10 минут или лишние литры топлива, потраченные по пути? Кроме того, спокойная езда снижает стресс и делает дорогу безопаснее.

Другие полезные советы:

  • Избегайте холостого хода. Если вы стоите дольше 30 секунд — например, у закрытого шлагбаума — лучше заглушить двигатель.
  • Регулярно проверяйте давление в шинах. Недокачанные колёса увеличивают сопротивление и повышают расход.
  • Снимайте багажник на крыше, если не используете. Он ухудшает аэродинамику и увеличивает сопротивление воздуху.

Никаких сложных манипуляций, всё просто — немного дисциплины, немного внимания, и ваш автомобиль начнёт расходовать заметно меньше топлива.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка
Красота и стиль
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка Аудио 
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Домашние животные
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка Аудио 
Выключил, а утром включил — но уже не то: техника, которая не прощает пауз
Недвижимость
Выключил, а утром включил — но уже не то: техника, которая не прощает пауз Аудио 
Популярное
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям

Найденный одиноким в лесу медвежонок учится выживанию у людей, переодетых в медведей. Зачем они натираются травой и что будет с малышом дальше?

Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Кошка трётся о ноги не просто так: это сигнал, который стоит понять
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни
Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни
Последние материалы
Диваны из СССР: как они стали символами уюта и снова возвращаются в моду
Можно ли класть мёд в горячий чай — ответ, который рушит мифы
Вода для купания в Европе: лучшие и худшие страны для купания по качеству воды
Ошибка на заправке: как действовать, если выбрали не то топливо
Северный морской путь не растает: что это значит для будущего
Как одна простая обрезка может изменить ваши розы навсегда
Сложный слух комаров ставит под вопрос привычные способы защиты
Пузырьки против жажды? Когда газировка полезна, а когда от неё лучше воздержаться
Косметика, которая работает, когда вы на грани: топ антистресс-продуктов
23 июня: День балалайки, стада мышей и старейший парламент
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.