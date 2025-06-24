Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию

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Ещё десять лет назад китайские внедорожники в России вызывали у автолюбителей лишь ироничную улыбку. Сегодня — это полноценные конкуренты не только корейцам и японцам, но и европейским брендам. Технологии, комплектация, безопасность и уверенное поведение на бездорожье — всё это есть у современных SUV из Китая. Представляем семь моделей, которые заслужили репутацию надёжных и всё ещё доступны на российском рынке в 2025 году.

Фото: commons.wikimedia.org by TuRbO_J, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Haval H9 автомобиль

1. Changan UNI-K — стиль и интеллект

Этот кроссовер сразу цепляет взгляд — благодаря футуристическому дизайну, который не спутаешь ни с чем. Но помимо эффектной внешности, UNI-K предлагает и весьма достойную техническую начинку.

Под капотом — 2-литровый турбомотор на 226 л. с., в паре с 8-ступенчатым "автоматом" и интеллектуальной системой полного привода. Расход топлива — 8,9 л/100 км. Машина хорошо держит дорогу, уверенно чувствует себя как на трассе, так и на умеренном бездорожье.

Среди плюсов — комфортная подвеска, просторный салон и наличие блокировки дифференциала. К минусам относят сложную электронику, которая может иногда "подвисать".

2. Haval H9 — настоящий внедорожник

Один из самых продаваемых китайских рамников на российском рынке. Haval H9 — это большой, прочный и удобный SUV с полноценным полным приводом и дизельным мотором на 218 л. с.

Он уверенно справляется с сугробами, болотами и просёлками. В салоне — семь посадочных мест, хотя последний ряд скорее для детей. Расход — около 9-10 литров в смешанном цикле.

Отличная антикоррозийная обработка кузова, богатая комплектация, современные системы безопасности и повышенная проходимость — его сильные стороны. Недостатки — чувствительное рулевое и ограниченный объём багажника в 7-местной версии.

3. Chery Tiggo 7 Pro MAX — городской универсал

Это уже не рамник, а добротный кроссовер с полным приводом и турбомотором 1.6 на 150 л. с. Его предпочитают те, кто ездит в основном по городу, но хочет иметь запас на случай вылазки за пределы асфальта.

Плюсы: роботизированная коробка DCT7 работает плавно, машина уверенно чувствует себя на трассе, багажник вместительный, салон хорошо отделан. Расход топлива — до 10,2 л/100 км. Из минусов — отсутствие версий с "механикой" и заметный рост цен по сравнению с предыдущими годами.

4. Exeed VX — китайский премиум

Это флагманская модель от Chery, которая строится на базе решений Land Rover. Большой, солидный и технологичный SUV с мотором на 249 л. с. и "автоматом", выдерживающим даже суровые условия.

Доступны 6- и 7-местные компоновки, качественная сборка, мягкая подвеска, расход — около 8,2 литра на сотню. Оснащение на уровне: климат, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора.

Недостатки: слабая шумоизоляция и ограниченное пространство на третьем ряду. Других моторов, кроме 2-литрового, нет — и это тоже минус.

5. Foton Tunland G7 — рабочая лошадка

Если нужен не только проходимый, но и утилитарный автомобиль, стоит присмотреться к Foton Tunland G7. Это рамный пикап с рессорной подвеской и неразрезным мостом. Отличный выбор для фермеров, монтажников, геологов и прочих людей дела.

Силовой агрегат — дизель 2.0 на 162 л. с., коробка — 8-ступенчатый "автомат". Расход — около 9,5 литра. Главный плюс — высокая грузоподъёмность и прочность конструкции. Минус — жёсткая подвеска и посредственный комфорт для пассажиров второго ряда.

6. JAC T9 — безопасность и мощь

Рамный пикап с современным дизайном и отличной "начинкой". Под капотом — 224-сильный бензиновый двигатель, в паре с 8-ступенчатым автоматом. Машина оснащена системой полного привода с подключаемой передней осью.

JAC T9 получил 5 звёзд в краш-тестах ANCAP, что редкость для автомобилей такого типа. Расход — от 9 до 12 л/100 км. Среди плюсов: усиленная подвеска, богатый интерьер, большой кузов. Минусы — высокий расход в городе и габариты, не всегда удобные для тесных улиц.

7. Haval Jolion — хит продаж

Этот кроссовер стал любимцем российских покупателей. При доступной цене он предлагает приличную комплектацию, стильную внешность и адекватную динамику.

Бензиновый двигатель 1.5 мощностью 143-150 л. с., на выбор — роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями или "механика". Средний расход — 7,5-8,2 л/100 км. Jolion хорош в городе, но может справиться и с лёгким бездорожьем.

Салон просторный, мультимедиа на уровне, материалы достойные. Минусы — простоватая шумоизоляция и не самая цепкая управляемость на скользкой дороге.

Китайские производители научились делать надёжные, мощные и технологичные внедорожники. Они уверенно конкурируют с корейцами и японцами — и часто выигрывают за счёт цены и богатого оснащения. А с учётом текущих реалий, именно китайские SUV сегодня обеспечивают выбор там, где раньше доминировали европейские и японские бренды.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.

