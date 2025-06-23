Ошибка, которую почти все водители совершают перед парковкой в жару

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2:35
Авто

Жара, раскалённый асфальт, духота… Что может быть приятнее, чем сесть в прохладный автомобиль? Кондиционер включён, салон освежает поток холодного воздуха — ехать становится комфортно. Однако именно здесь и кроется одна из частых летних ошибок водителей.

Машины под деревьями
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Машины под деревьями

Многие выключают кондиционер только после полной остановки машины и окончания поездки. Но это может привести к неприятным последствиям как для здоровья, так и для самой системы охлаждения.

Почему важно отключать кондиционер за 5 минут до финиша

Одна из причин — резкий перепад температур. Если вы едете в холодном салоне, а потом внезапно оказываетесь под палящим солнцем, организму нужно время на адаптацию. Перегрев или даже лёгкий тепловой удар могут случиться из-за такого скачка температур, особенно если вы уже устали или находитесь в уязвимом состоянии.

Постепенный переход от прохлады к уличной температуре позволяет телу "перестроиться" без стресса. Когда вы выключаете кондиционер за 5 минут до конца поездки, воздух в салоне немного нагревается, и выход из машины уже не ощущается как удар жарой по голове.

Ещё одна причина — состояние системы вентиляции

Влага, которая скапливается в системе кондиционирования, должна испаряться. Если агрегат выключается только в момент остановки, мокрые поверхности внутри каналов остаются холодными и сырыми. Это идеальная среда для развития плесени и появления затхлого запаха в салоне.

Если же вы заранее отключите охлаждение, но оставите включённой вентиляцию, тёплый воздух пройдёт по системе, высушит остатки конденсата и снизит риск появления грибка.

Как поступать правильно

За 5 минут до предполагаемой остановки:

  • Отключите сам кондиционер (кнопку A/C).
  • Оставьте включённым вентилятор, чтобы воздух продолжал циркулировать.
  • При желании можно слегка приоткрыть окна, чтобы выровнять давление и влажность.

Такой подход не только улучшит микроклимат в салоне, но и продлит срок службы всей системы кондиционирования.

Маленькая привычка — большая польза

Этот простой шаг займёт всего несколько минут, но позволит избежать лишнего стресса для организма и избавит вас от запаха сырости в машине. Кроме того, это профилактика для всей системы кондиционирования, особенно важная в условиях жары и повышенной влажности воздуха.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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