Выживают сильнейшие: 6 внедорожников, которым всё ни по чём — и они всё ещё в России

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Огромная территория, непредсказуемый климат и вечные проблемы с дорожным покрытием делают внедорожник в России не просто автомобилем, а настоящим спутником жизни. Несмотря на сокращение модельного ряда, в продаже остаются проверенные "бойцы", готовые к трудностям как в городе, так и на бездорожье. Рассказываем о шести внедорожниках, которые пока ещё доступны на российском рынке.

Фото: openverse by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Land Rover Defender 130 Outbound

Toyota Land Cruiser — легенда на колёсах

Этот рамный внедорожник не нуждается в представлении. Toyota Land Cruiser стал синонимом надёжности и проходимости задолго до того, как начал исчезать из российских автосалонов. Под капотом — 4-литровый бензиновый двигатель мощностью 271 л. с., обеспечивающий бодрый разгон до сотни за 8,5 секунды.

Машина весит более 2,6 тонн, но это не мешает ей уверенно чувствовать себя в любых условиях. Полный привод с блокировками дифференциалов, клиренс в 230 мм, вместительный салон и багажник — всё это делает Land Cruiser идеальным для дальних поездок, экспедиций и эксплуатации на севере. При смешанном расходе 12,4 л/100 км он ещё и экономичен по меркам своего класса.

Land Rover Defender — старый дух в новой оболочке

Современный Defender уже не тот угловатый "танк", каким его помнят по старым выпускам "Top Gear". Но дух приключений в нём остался. Клиренс регулируется и достигает 283 мм, проходимость усиливает интеллектуальная система Terrain Response 2. Машина спокойно преодолевает броды глубиной до 90 см.

Defender способен нести до 900 кг груза, а крыша выдерживает 300 кг статической нагрузки — можно спокойно установить палатку и спать на крыше в горах. Этот внедорожник отлично подходит для тех, кто действительно использует машину на полную мощность. При этом комфорт в салоне не уступает премиум-классу.

Jeep Wrangler — брутальность без компромиссов

Один из самых харизматичных внедорожников — Jeep Wrangler. Он сохранил рамную конструкцию и неразрезные мосты, что делает его настоящей машиной для бездорожья. Версия с 2-литровым турбомотором мощностью 272 л. с. и 8-ступенчатым автоматом даёт уверенность и на трассе, и в грязи.

Wrangler можно трансформировать: снять двери, убрать крышу и превратить машину в багги — отличный выбор для летних вылазок. Системы полного привода Command-Trac и Rock-Trac позволяют покорять сложные маршруты. Wrangler — это автомобиль для тех, кто хочет получать эмоции от управления.

Mercedes-Benz G-Class — когда роскошь и проходимость встречаются

Гелик — это статус, но не только. Он не боится серьёзного бездорожья: рамная конструкция, полный привод с тремя блокировками дифференциалов и высокая геометрическая проходимость позволяют ему добраться туда, куда не доедут даже "утилитарные" внедорожники.

Под капотом — бензиновый V8 объёмом почти 4 литра и мощностью 422 л. с. Разгон до сотни — всего 5,9 секунды, расход — от 9,8 до 14,9 литра в зависимости от режима. Салон — эталон комфорта, материалы — на уровне бизнес-класса. G-Class одинаково хорош и для городских будней, и для покорения снежной тайги.

Mitsubishi Pajero IV — выносливый ветеран

Pajero IV до сих пор на ходу у тысяч владельцев, несмотря на то, что модель снята с производства. Его прочная конструкция, система полного привода Super Select и клиренс до 235 мм делают его отличным выбором для рыбалки, охоты и путешествий в труднодоступные регионы.

На выбор — дизельные и бензиновые версии. Дизель расходует около 9 литров, бензин — до 15-26 л/100 км в зависимости от условий. Надёжность моторов, комфорт в салоне и высокая грузоподъёмность делают Pajero одним из самых сбалансированных вариантов.

Lada Niva Legend — народный герой

Самый доступный внедорожник в России — Lada Niva Legend. Это авто, которое действительно не боится грязи и бездорожья. Благодаря коротким свесам, дорожному просвету в 200 мм и постоянному полному приводу с блокировкой дифференциала, Niva уверенно ползёт по просёлку, глине и сугробам.

Под капотом — проверенный временем 1.7-литровый бензиновый двигатель на 83 л. с. Пятиступенчатая "механика", максимальная скорость 142 км/ч, расход — около 9,9 л/100 км. Простота конструкции обеспечивает лёгкое обслуживание и дешевизну ремонта. Niva — это выбор практичных людей, которым нужна техника, а не "игрушка".

Каждый из этих внедорожников по-своему уникален. Кто-то выберет максимальную проходимость, кто-то — комфорт, кто-то — простоту и доступность. Но все они объединены одним — способностью справляться с реальными условиями российской дороги, а порой и её отсутствием. Пока эти модели ещё доступны — стоит воспользоваться моментом.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.

