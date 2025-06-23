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Автомойка в жару может превратиться в катастрофу — если забыть об одном правиле

2:53
Авто

Летние дороги безжалостны к чистоте автомобиля: мошки, цветочная пыльца, капли битума — всё это оседает на кузове буквально за один день. Логичное желание водителя — как можно быстрее вернуть машине опрятный вид. Но многие совершают роковую ошибку: берут холодную воду и начинают мыть раскалённое авто под палящим солнцем.

Автомойка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомойка

Что происходит при резком охлаждении

Когда кузов автомобиля долго стоит на солнце, его поверхность может нагреваться до 60-70 градусов и выше. При этом даже стекло становится настолько горячим, что об него можно обжечься. Если в этот момент облить кузов холодной водой, происходит резкий скачок температуры. Такой перепад — стресс для материалов. На первый взгляд ничего не меняется, но внутри лакокрасочного слоя формируются микротрещины. Они незаметны сразу, но со временем приводят к отслаиванию краски, потере блеска и даже началу коррозии.

Почему это опасно и для стёкол

Не только кузов страдает от резких перепадов температур. Лобовое и боковые стёкла также подвержены риску. При контакте горячего стекла с холодной водой возможны трещины и микросколы. Они могут не проявиться сразу, но под действием вибраций и времени начнут распространяться, особенно в зоне обогрева.

Как правильно мыть машину летом

Чтобы избежать подобных последствий, достаточно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, никогда не мойте авто сразу после езды или если оно простояло на солнце. Дайте кузову остыть в тени хотя бы 15-20 минут. Во-вторых, используйте воду комнатной температуры или слегка тёплую — это оптимальный вариант, который не причинит вреда ни краске, ни стеклу.

Лучшее время для мойки — утро и вечер

Выбирайте для мойки раннее утро или вечер, когда жара спадает и поверхность машины не перегрета. Если мойка проводится на улице, найдите затенённое место. Так вода не будет испаряться моментально, не оставит разводов, и вы избежите риска повреждений от перепада температур.

Почему нельзя экономить на уходе

Повреждённый лак и краска теряют защитные свойства. Через микротрещины может проникать влага, соли и грязь, особенно в условиях городской среды. Это со временем приводит к коррозии, которую гораздо сложнее устранить, чем просто не допустить.

Подходите к чистоте с умом

Лето — не повод отказываться от мойки, но это повод делать её грамотно. Никаких ледяных струй по горячему кузову, никаких импульсивных действий "на ходу". Уважайте свою машину — и она ответит вам тем же: сияющим внешним видом и долговечностью.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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