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Этот брелок на ключах может угробить вашу машину: привычка, которая обходится в десятки тысяч

3:25
Авто

Каждый водитель хотя бы раз совмещал ключи от машины с ключами от квартиры, гаража и ещё десятка замков — удобно же, всё под рукой. Но такая, казалось бы, безобидная привычка способна привести к дорогому ремонту автомобиля.

Ключ в замке зажигания
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ключ в замке зажигания

Брелок — невидимая угроза

Чем больше ключей висит на одном кольце, тем опаснее для вашей машины. Особенно если в связке присутствует увесистый брелок — металл, кожа, подсветка, фонарик. Всё это создаёт дополнительную нагрузку на замок зажигания. Как объясняют специалисты, сам механизм рассчитан на небольшой вес, ведь в нём находятся тонкие и чувствительные детали, которые работают в условиях постоянной вибрации.

При каждом повороте ключа и при езде по неровной дороге тяжёлый брелок раскачивается и тянет за собой личинку замка. Со временем это приводит к износу, а в некоторых случаях — к поломке, из-за которой машина может попросту не завестись.

Что именно ломается

Когда мы вставляем ключ в замок зажигания, он приводит в действие серию контактных пластин и пружин. Эти элементы — не армейского класса надёжности. Даже регулярное использование одного ключа изнашивает их, а если к этому добавить вес дополнительных предметов, износ идёт в разы быстрее.

На ранней стадии проявляются мелкие симптомы: тугой поворот ключа, "залипание" при возврате в положение "ACC", сбои в подаче питания. Со временем личинка замка перестаёт фиксироваться в нужных положениях или вообще ломается. В худшем случае — это полная замена замка зажигания и программирование нового ключа, что особенно затратно на современных автомобилях с иммобилайзером.

А сколько ключей — это много

Конкретной нормы веса нет, и ни один производитель не указывает, сколько граммов выдерживает замок. Но негласное правило есть: не больше пяти ключей в связке. Всё, что выше — потенциальный риск.

Некоторые водители идут ещё дальше — отделяют ключ от автомобиля вообще на отдельное кольцо и используют лёгкий пластиковый брелок или шнурок. Это действительно разумный подход: даже если вы таскаете с собой целую "связку сантехника", машина от этого страдать не будет.

Это не миф — примеры из практики

Автомеханики отмечают: обращения с проблемами замка зажигания не редкость. Особенно часто они случаются у водителей, которые ездят с тяжёлыми брелками. Были случаи, когда из-за нагрузки выходил из строя не только сам замок, но и контактная группа, что провоцировало сбои в электронике: отказывала сигнализация, не срабатывал запуск двигателя, загорались ошибки на приборной панели.

Как себя обезопасить

Вот простые рекомендации:

  • Уберите с автомобильного ключа всё лишнее.

  • Используйте лёгкий пластиковый брелок.

  • Храните ключ от машины отдельно от других.

  • Не игнорируйте признаки износа замка — обращайтесь к специалисту при первых сбоях.

Такая простая мера, как облегчение связки ключей, может сэкономить вам десятки тысяч рублей на ремонте и избавить от неприятностей в самый неподходящий момент — например, когда вы спешите на работу, а машина внезапно "молчит".

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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