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Авто, которое не подведет с первого старта: идеальный автомобиль для новичков в Болгарии

1:59
Авто

Volkswagen Golf стал победителем ежегодной премии Drivers' Choice Awards от британского издания Autotrader, сместив с вершины прежнего лидера — Audi A1. Последняя теперь делит второе место с BMW 1 Series. В опросе приняли участие более 225 тысяч человек.

Volkswagen Golf
Фото: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen Golf

Почему именно Golf?

Организаторы назвали его выгодным, экономичным и простым в управлении.

Golf привлек аудиторию не только практичностью, но и ценой. В Болгарии его стоимость у официального дилера начинается от примерно 2,75 млн рублей. А приличный подержанный экземпляр можно найти менее чем за 600 000 рублей.

Универсальность, проверенная временем

Новые водители ищут идеальное сочетание: экономия на топливе, простота в обслуживании, безопасность, стиль и доступность. Редко удается найти всё это в одном автомобиле, но именно Golf многократно доказывал свою универсальность.

"Golf продолжает подтверждать свою легендарную универсальность", — отмечает редакционный директор Autotrader Эрин Бейкер.

Кто ещё попал в число лучших

Вот победители в других номинациях:

  • Новый автомобиль года: Kia EV3 (электрокар)

  • Лучший семейный авто: BMW i4

  • Лидер среди подключаемых гибридов: Toyota RAV4

  • Лучшая семиместная модель: Hyundai Santa Fe

  • Идеален для дальних поездок: Renault Scenic E-Tech

  • Лучшее для города: Hyundai Ioniq 5

  • Авто для удовольствия от вождения: Porsche Macan.

Volkswagen Golf остаётся примером того, как удачный баланс практичности, стоимости и надежности способен сделать автомобиль универсальным выбором. И, судя по результатам голосования, эта формула работает безупречно даже десятилетия спустя.

Уточнения

Volkswagen Golf (fɔlksˈvaːɡn ˈɡɔlf) — автомобиль немецкой компании Volkswagen. 

Куратор Игорь Моржаретто
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