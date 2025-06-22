Авто, которое не подведет с первого старта: идеальный автомобиль для новичков в Болгарии

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Volkswagen Golf стал победителем ежегодной премии Drivers' Choice Awards от британского издания Autotrader, сместив с вершины прежнего лидера — Audi A1. Последняя теперь делит второе место с BMW 1 Series. В опросе приняли участие более 225 тысяч человек.

Фото: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen Golf

Почему именно Golf?

Организаторы назвали его выгодным, экономичным и простым в управлении.

Golf привлек аудиторию не только практичностью, но и ценой. В Болгарии его стоимость у официального дилера начинается от примерно 2,75 млн рублей. А приличный подержанный экземпляр можно найти менее чем за 600 000 рублей.

Универсальность, проверенная временем

Новые водители ищут идеальное сочетание: экономия на топливе, простота в обслуживании, безопасность, стиль и доступность. Редко удается найти всё это в одном автомобиле, но именно Golf многократно доказывал свою универсальность.

"Golf продолжает подтверждать свою легендарную универсальность", — отмечает редакционный директор Autotrader Эрин Бейкер.

Кто ещё попал в число лучших

Вот победители в других номинациях:

Новый автомобиль года : Kia EV3 (электрокар)

Лучший семейный авто : BMW i4

Лидер среди подключаемых гибридов : Toyota RAV4

Лучшая семиместная модель : Hyundai Santa Fe

Идеален для дальних поездок : Renault Scenic E-Tech

Лучшее для города : Hyundai Ioniq 5

Авто для удовольствия от вождения: Porsche Macan.

Volkswagen Golf остаётся примером того, как удачный баланс практичности, стоимости и надежности способен сделать автомобиль универсальным выбором. И, судя по результатам голосования, эта формула работает безупречно даже десятилетия спустя.

Уточнения

Volkswagen Golf (fɔlksˈvaːɡn ˈɡɔlf) — автомобиль немецкой компании Volkswagen.

