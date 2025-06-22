Volkswagen Golf стал победителем ежегодной премии Drivers' Choice Awards от британского издания Autotrader, сместив с вершины прежнего лидера — Audi A1. Последняя теперь делит второе место с BMW 1 Series. В опросе приняли участие более 225 тысяч человек.
Организаторы назвали его выгодным, экономичным и простым в управлении.
Golf привлек аудиторию не только практичностью, но и ценой. В Болгарии его стоимость у официального дилера начинается от примерно 2,75 млн рублей. А приличный подержанный экземпляр можно найти менее чем за 600 000 рублей.
Новые водители ищут идеальное сочетание: экономия на топливе, простота в обслуживании, безопасность, стиль и доступность. Редко удается найти всё это в одном автомобиле, но именно Golf многократно доказывал свою универсальность.
"Golf продолжает подтверждать свою легендарную универсальность", — отмечает редакционный директор Autotrader Эрин Бейкер.
Вот победители в других номинациях:
Новый автомобиль года: Kia EV3 (электрокар)
Лучший семейный авто: BMW i4
Лидер среди подключаемых гибридов: Toyota RAV4
Лучшая семиместная модель: Hyundai Santa Fe
Идеален для дальних поездок: Renault Scenic E-Tech
Лучшее для города: Hyundai Ioniq 5
Volkswagen Golf остаётся примером того, как удачный баланс практичности, стоимости и надежности способен сделать автомобиль универсальным выбором. И, судя по результатам голосования, эта формула работает безупречно даже десятилетия спустя.
Volkswagen Golf (fɔlksˈvaːɡn ˈɡɔlf) — автомобиль немецкой компании Volkswagen.
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.