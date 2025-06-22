Когда мотор задыхается от жары: чем опасен перегрев двигателя и как его не допустить

Летом, особенно в пробках или плотном городском трафике, двигатель автомобиля может начать закипать. Это актуально не только для старых машин — даже современные авто страдают от жары, если система охлаждения работает не идеально. Перегрев — это серьезно: он может вывести двигатель из строя. Но, к счастью, большинство проблем можно предотвратить.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сломанный двигатель

Как понять, что двигатель перегревается

Вы едете в жаркий день, стрелка температуры ползёт вверх, из-под капота валит пар, а в салоне появляется характерный запах антифриза — знакомая картина? Это классический перегрев. Обычно он происходит, когда автомобиль долго движется на малой скорости или стоит в пробке.

Нормальная рабочая температура большинства моторов — от 80 до 90 °C. Как только температура поднимается выше, должен включиться вентилятор, чтобы всё остыло. Но этого не произойдёт, если антифриз закончился или потерял свои свойства.

Охлаждающая жидкость — проверяем регулярно

Самый частый виновник перегрева — нехватка или низкое качество антифриза. Проверьте уровень жидкости в расширительном бачке: он должен быть между отметками MIN и MAX. Также не забывайте, что антифриз нужно менять примерно раз в 2-3 года, используя только тот, что рекомендует производитель.

Утечки — причина №1

Обратите внимание на мокрые пятна под машиной. Они могут сигнализировать о:

Поврежденных патрубках или их хомутах;

Трещинах в расширительном бачке или крышке;

Проблемах с радиатором — особенно после аварий.

Также не забывайте, что забитый радиатор (пыль, листья, пух) плохо отводит тепло. Осматривайте его хотя бы раз в сезон.

Следим за термостатом и помпой

Если термостат застрял в закрытом положении, жидкость не проходит по большому кругу и двигатель быстро перегревается. Еще одна частая причина — выход из строя водяного насоса (помпы). При этом антифриз не циркулирует и просто застаивается.

Электроника и датчики тоже подводят

Иногда перегрев происходит из-за отказа вентилятора или датчика температуры. Такое случается после некачественного ремонта или замены антифриза. Неисправный датчик не даст сигнал, и вентилятор просто не включится.

Самое страшное — пробитая прокладка ГБЦ

Если из выхлопной трубы идёт белый дым, а уровень антифриза стремительно падает — возможна серьезная неисправность: антифриз попал в цилиндры. Это требует немедленного ремонта.

Как распознать, что система охлаждения не в порядке

Обратите внимание на следующие признаки:

Очень медленный или, наоборот, слишком быстрый прогрев мотора;

Плохо греющая печка;

Запах антифриза в салоне;

Частые перегревы без видимой причины.

В этих случаях нужно срочно обратиться в сервис и провести диагностику.

Что делать, если мотор уже перегрелся

Немедленно остановитесь и заглушите двигатель. Осторожно откройте капот и дайте мотору остыть. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте. Если можете — найдите причину проблемы на месте.

Чтобы добраться до сервиса:

Езжайте очень медленно, без рывков;

Выключите кондиционер;

Включите печку на максимум (это поможет немного снизить температуру двигателя);

Избегайте светофоров и пробок;

Если ситуация не улучшается — вызывайте эвакуатор.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

