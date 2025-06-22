Когда мотор задыхается от жары: чем опасен перегрев двигателя и как его не допустить

Летом, особенно в пробках или плотном городском трафике, двигатель автомобиля может начать закипать. Это актуально не только для старых машин — даже современные авто страдают от жары, если система охлаждения работает не идеально. Перегрев — это серьезно: он может вывести двигатель из строя. Но, к счастью, большинство проблем можно предотвратить.
Вы едете в жаркий день, стрелка температуры ползёт вверх, из-под капота валит пар, а в салоне появляется характерный запах антифриза — знакомая картина? Это классический перегрев. Обычно он происходит, когда автомобиль долго движется на малой скорости или стоит в пробке.
Нормальная рабочая температура большинства моторов — от 80 до 90 °C. Как только температура поднимается выше, должен включиться вентилятор, чтобы всё остыло. Но этого не произойдёт, если антифриз закончился или потерял свои свойства.
Самый частый виновник перегрева — нехватка или низкое качество антифриза. Проверьте уровень жидкости в расширительном бачке: он должен быть между отметками MIN и MAX. Также не забывайте, что антифриз нужно менять примерно раз в 2-3 года, используя только тот, что рекомендует производитель.
Обратите внимание на мокрые пятна под машиной. Они могут сигнализировать о:
Поврежденных патрубках или их хомутах;
Трещинах в расширительном бачке или крышке;
Проблемах с радиатором — особенно после аварий.
Также не забывайте, что забитый радиатор (пыль, листья, пух) плохо отводит тепло. Осматривайте его хотя бы раз в сезон.
Если термостат застрял в закрытом положении, жидкость не проходит по большому кругу и двигатель быстро перегревается. Еще одна частая причина — выход из строя водяного насоса (помпы). При этом антифриз не циркулирует и просто застаивается.
Иногда перегрев происходит из-за отказа вентилятора или датчика температуры. Такое случается после некачественного ремонта или замены антифриза. Неисправный датчик не даст сигнал, и вентилятор просто не включится.
Если из выхлопной трубы идёт белый дым, а уровень антифриза стремительно падает — возможна серьезная неисправность: антифриз попал в цилиндры. Это требует немедленного ремонта.
Обратите внимание на следующие признаки:
Очень медленный или, наоборот, слишком быстрый прогрев мотора;
Плохо греющая печка;
Запах антифриза в салоне;
Частые перегревы без видимой причины.
В этих случаях нужно срочно обратиться в сервис и провести диагностику.
Немедленно остановитесь и заглушите двигатель.
Осторожно откройте капот и дайте мотору остыть.
Проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте.
Если можете — найдите причину проблемы на месте.
Чтобы добраться до сервиса:
Езжайте очень медленно, без рывков;
Выключите кондиционер;
Включите печку на максимум (это поможет немного снизить температуру двигателя);
Избегайте светофоров и пробок;
Если ситуация не улучшается — вызывайте эвакуатор.
Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.