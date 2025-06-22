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Жара плавит не только асфальт: топ летних проблем, от которых страдает ваш авто

4:10
Авто

Лето — это не только солнце, отпуск и поездки к морю. Это еще и серьёзное испытание для вашего автомобиля. Сильная жара усиливает нагрузку на все системы машины. Что чаще всего выходит из строя, и как защитить авто от перегрева и поломок?

Мотор автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Tennen-Gas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотор автомобиля

Перегрев двигателя и сбои в системе охлаждения

Летом на дорогах нередко можно увидеть закипевшую машину с паром из-под капота. Основная причина — перегрев двигателя. Вот что к этому приводит:

  • Низкий уровень или некачественный антифриз. В жару жидкость испаряется активнее, и если её не доливать — система не справляется с охлаждением.

  • Грязный радиатор. Пыль, пух и насекомые забивают ячейки, и воздух не проходит. А значит — двигатель перегревается.

  • Неисправный термостат. Он регулирует подачу охлаждающей жидкости. Если не работает — жидкость не циркулирует, и двигатель закипает.

  • Повреждённые трубки. Даже маленькая трещина — и охлаждающая жидкость уходит. Нужно регулярно проверять систему на герметичность.

  • Износ помпы. Насос работает на износ и может не выдержать — тогда жидкость перестаёт циркулировать вовсе.

Что делать: регулярно проверяйте уровень антифриза, держите про запас бутылку с дистиллированной водой, чистите радиатор и проходите ТО вовремя.

Быстрая разрядка аккумулятора

Да, жара влияет не только на охлаждение. Летом аккумуляторы теряют заряд не меньше, чем зимой. Причины:

  • Испарение электролита;

  • Сульфатация пластин;

  • Слабая зарядка из-за перегретого генератора.

Решение: следите за уровнем жидкости, проверяйте заряд, очищайте клеммы и не забывайте про дистиллированную воду.

Шины под угрозой

Горячий асфальт быстро изнашивает шины:

  • Внутреннее давление растёт — возможен взрыв;

  • Структура резины теряет прочность — больше шансов на прокол;

  • Протектор стирается быстрее.

Что поможет: чаще осматривайте покрышки, держите оптимальное давление и своевременно меняйте изношенные шины.

Кондиционер: работает — и ломается

Летом без кондиционера не обойтись. Но и ему приходится тяжело:

  • Утечка фреона. Из-за вибраций появляются микротрещины;

  • Перегрев компрессора. Постоянная нагрузка — частая причина поломки;

  • Риск трещин на лобовом стекле. Холодный воздух и раскалённое стекло — плохое сочетание.

Совет: проветривайте салон перед включением кондиционера. Не выставляйте сразу самую низкую температуру. И регулярно обслуживайте систему — от замены фильтров до проверки фреона.

Проблемы с трансмиссией

Перегрев вреден и для коробки передач:

  • Жидкость теряет свойства, перестаёт смазывать;

  • Перегреваются и изнашиваются уплотнители;

  • Сцепление перегружается и быстрее выходит из строя.

Профилактика: проверка уровня и состояния трансмиссионной жидкости — обязательный пункт летнего обслуживания.

Отказ электроники

Современные авто — это целая сеть из датчиков и микропроцессоров. В жару они перегреваются и могут начать работать со сбоями. Это сказывается на всём — от тормозов до работы двигателя.

Потускнение краски

Если машина постоянно стоит на солнце, лак и краска тускнеют, а кузов теряет внешний вид.

Выход: старайтесь парковаться в тени или используйте чехол. Наносите защитное покрытие, если автомобиль всё лето под открытым небом.

Риск возгорания

В жару опасность пожара возрастает:

  • Не заливайте бензобак "под горлышко";

  • Избегайте попадания топлива на раскалённые части машины;

  • Не оставляйте в салоне легковоспламеняющиеся предметы.

Главное — профилактика

Большинство "летних" поломок можно предотвратить. Главное — уделить машине немного внимания и подготовить её к жаркому сезону.

Уточнения

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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