Жара плавит не только асфальт: топ летних проблем, от которых страдает ваш авто

Лето — это не только солнце, отпуск и поездки к морю. Это еще и серьёзное испытание для вашего автомобиля. Сильная жара усиливает нагрузку на все системы машины. Что чаще всего выходит из строя, и как защитить авто от перегрева и поломок?
Летом на дорогах нередко можно увидеть закипевшую машину с паром из-под капота. Основная причина — перегрев двигателя. Вот что к этому приводит:
Низкий уровень или некачественный антифриз. В жару жидкость испаряется активнее, и если её не доливать — система не справляется с охлаждением.
Грязный радиатор. Пыль, пух и насекомые забивают ячейки, и воздух не проходит. А значит — двигатель перегревается.
Неисправный термостат. Он регулирует подачу охлаждающей жидкости. Если не работает — жидкость не циркулирует, и двигатель закипает.
Повреждённые трубки. Даже маленькая трещина — и охлаждающая жидкость уходит. Нужно регулярно проверять систему на герметичность.
Износ помпы. Насос работает на износ и может не выдержать — тогда жидкость перестаёт циркулировать вовсе.
Что делать: регулярно проверяйте уровень антифриза, держите про запас бутылку с дистиллированной водой, чистите радиатор и проходите ТО вовремя.
Да, жара влияет не только на охлаждение. Летом аккумуляторы теряют заряд не меньше, чем зимой. Причины:
Испарение электролита;
Сульфатация пластин;
Слабая зарядка из-за перегретого генератора.
Решение: следите за уровнем жидкости, проверяйте заряд, очищайте клеммы и не забывайте про дистиллированную воду.
Горячий асфальт быстро изнашивает шины:
Внутреннее давление растёт — возможен взрыв;
Структура резины теряет прочность — больше шансов на прокол;
Протектор стирается быстрее.
Что поможет: чаще осматривайте покрышки, держите оптимальное давление и своевременно меняйте изношенные шины.
Летом без кондиционера не обойтись. Но и ему приходится тяжело:
Утечка фреона. Из-за вибраций появляются микротрещины;
Перегрев компрессора. Постоянная нагрузка — частая причина поломки;
Риск трещин на лобовом стекле. Холодный воздух и раскалённое стекло — плохое сочетание.
Совет: проветривайте салон перед включением кондиционера. Не выставляйте сразу самую низкую температуру. И регулярно обслуживайте систему — от замены фильтров до проверки фреона.
Перегрев вреден и для коробки передач:
Жидкость теряет свойства, перестаёт смазывать;
Перегреваются и изнашиваются уплотнители;
Сцепление перегружается и быстрее выходит из строя.
Профилактика: проверка уровня и состояния трансмиссионной жидкости — обязательный пункт летнего обслуживания.
Современные авто — это целая сеть из датчиков и микропроцессоров. В жару они перегреваются и могут начать работать со сбоями. Это сказывается на всём — от тормозов до работы двигателя.
Если машина постоянно стоит на солнце, лак и краска тускнеют, а кузов теряет внешний вид.
Выход: старайтесь парковаться в тени или используйте чехол. Наносите защитное покрытие, если автомобиль всё лето под открытым небом.
В жару опасность пожара возрастает:
Не заливайте бензобак "под горлышко";
Избегайте попадания топлива на раскалённые части машины;
Не оставляйте в салоне легковоспламеняющиеся предметы.
Большинство "летних" поломок можно предотвратить. Главное — уделить машине немного внимания и подготовить её к жаркому сезону.
Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.
Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.