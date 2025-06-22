Жара плавит не только асфальт: топ летних проблем, от которых страдает ваш авто

4:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Лето — это не только солнце, отпуск и поездки к морю. Это еще и серьёзное испытание для вашего автомобиля. Сильная жара усиливает нагрузку на все системы машины. Что чаще всего выходит из строя, и как защитить авто от перегрева и поломок?

Фото: commons.wikimedia.org by Tennen-Gas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мотор автомобиля

Перегрев двигателя и сбои в системе охлаждения

Летом на дорогах нередко можно увидеть закипевшую машину с паром из-под капота. Основная причина — перегрев двигателя. Вот что к этому приводит:

Низкий уровень или некачественный антифриз. В жару жидкость испаряется активнее, и если её не доливать — система не справляется с охлаждением.

Грязный радиатор. Пыль, пух и насекомые забивают ячейки, и воздух не проходит. А значит — двигатель перегревается.

Неисправный термостат. Он регулирует подачу охлаждающей жидкости. Если не работает — жидкость не циркулирует, и двигатель закипает.

Повреждённые трубки. Даже маленькая трещина — и охлаждающая жидкость уходит. Нужно регулярно проверять систему на герметичность.

Износ помпы. Насос работает на износ и может не выдержать — тогда жидкость перестаёт циркулировать вовсе.

Что делать: регулярно проверяйте уровень антифриза, держите про запас бутылку с дистиллированной водой, чистите радиатор и проходите ТО вовремя.

Быстрая разрядка аккумулятора

Да, жара влияет не только на охлаждение. Летом аккумуляторы теряют заряд не меньше, чем зимой. Причины:

Испарение электролита;

Сульфатация пластин;

Слабая зарядка из-за перегретого генератора.

Решение: следите за уровнем жидкости, проверяйте заряд, очищайте клеммы и не забывайте про дистиллированную воду.

Шины под угрозой

Горячий асфальт быстро изнашивает шины:

Внутреннее давление растёт — возможен взрыв;

Структура резины теряет прочность — больше шансов на прокол;

Протектор стирается быстрее.

Что поможет: чаще осматривайте покрышки, держите оптимальное давление и своевременно меняйте изношенные шины.

Кондиционер: работает — и ломается

Летом без кондиционера не обойтись. Но и ему приходится тяжело:

Утечка фреона. Из-за вибраций появляются микротрещины;

Перегрев компрессора. Постоянная нагрузка — частая причина поломки;

Риск трещин на лобовом стекле. Холодный воздух и раскалённое стекло — плохое сочетание.

Совет: проветривайте салон перед включением кондиционера. Не выставляйте сразу самую низкую температуру. И регулярно обслуживайте систему — от замены фильтров до проверки фреона.

Проблемы с трансмиссией

Перегрев вреден и для коробки передач:

Жидкость теряет свойства, перестаёт смазывать;

Перегреваются и изнашиваются уплотнители;

Сцепление перегружается и быстрее выходит из строя.

Профилактика: проверка уровня и состояния трансмиссионной жидкости — обязательный пункт летнего обслуживания.

Отказ электроники

Современные авто — это целая сеть из датчиков и микропроцессоров. В жару они перегреваются и могут начать работать со сбоями. Это сказывается на всём — от тормозов до работы двигателя.

Потускнение краски

Если машина постоянно стоит на солнце, лак и краска тускнеют, а кузов теряет внешний вид.

Выход: старайтесь парковаться в тени или используйте чехол. Наносите защитное покрытие, если автомобиль всё лето под открытым небом.

Риск возгорания

В жару опасность пожара возрастает:

Не заливайте бензобак "под горлышко";

Избегайте попадания топлива на раскалённые части машины;

Не оставляйте в салоне легковоспламеняющиеся предметы.

Главное — профилактика

Большинство "летних" поломок можно предотвратить. Главное — уделить машине немного внимания и подготовить её к жаркому сезону.

Уточнения

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.

