Правила игры с электросамокатчиками на дороге: защитите себя и свой автомобиль от мошенников

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С наступлением весны городские улицы заполняются любителями электротранспорта: электросамокаты, электровелосипеды и прочие средства индивидуальной мобильности (СИМ) массово выходят в город. Вместе с ростом их числа увеличивается и количество опасных ситуаций. Особенно выделяются арендуемые устройства и спешащие курьеры, которые часто пренебрегают правилами и безопасностью.

Фото: commons.wikimedia by Chris Brown, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ электросамокат Сегвей, Segway Police

Почему водители СИМ становятся причиной ДТП

Многие из них не знают ПДД и не имеют опыта управления в плотном трафике, при этом двигаются на высокой скорости, маневрируя между машинами и игнорируя базовые правила.

Что делать, если случилась авария с участием электросамоката или велосипеда

Развитие событий может быть разным:

В лучшем случае виновник остаётся на месте и ждёт инспектора;

В худшем — пытается скрыться, пользуясь преимуществом мобильности, что сильно осложняет поиск;

Если за рулём подросток — задерживать силой запрещено, иначе водитель авто рискует сам оказаться под подозрением.

Если виновник скрылся, не стоит надеяться на активное расследование полиции без серьёзных травм или госпитализации.

Ваша главная задача — вызвать полицию сразу же

Независимо от того, остался ли другой участник на месте, необходимо немедленно вызвать полицию. Промедление или попытка "замять" ситуацию могут привести к обвинениям в оставлении места ДТП, что грозит штрафом и лишением прав по статье 12.27 КоАП РФ. Представьте, что пострадавший позже заявит о травме и обвинит вас в бегстве — вы окажетесь в крайне неудобной ситуации.

Куда обращаться и кого вызывать

Если столкновение произошло на проезжей части — вызывайте ГАИ;

Если инцидент произошёл во дворе, на парковке или у подъезда — обращайтесь к участковому.

Без официального протокола доказать свою невиновность будет очень сложно.

Особенности ДТП с курьерами на электросамокатах

Если виновник — курьер при исполнении заказа, ситуация упрощается: компенсацию можно требовать не с курьера лично, а с компании-работодателя.

Важно: просите полицию в протоколе зафиксировать, что водитель управлял самокатом по поручению фирмы. Это ключевой момент, который определит дальнейшую ответственность и возможность взыскания ущерба с компании.

Что обязательно должно быть в протоколе

Подробное описание всех повреждений автомобиля — вмятины, трещины, царапины, деформация деталей;

Указание статуса водителя — частное лицо или курьер при исполнении;

Информация о компании-работодателе, если есть.

Без этих деталей доказать размер убытков и получить компенсацию будет сложно.

Как действовать дальше

Если курьер остался на месте, личность установлена и ДТП задокументировано, процесс похож на ДТП с водителем без страховки:

Заказывайте экспертизу повреждений;

Собирайте все необходимые документы;

Готовьте иск в суд.

При наличии доказательств и указании компании-работодателя взыскать ущерб вполне реально. Главное — не упустить ни одной детали и действовать последовательно.

Уточнения

Эле́ктросамока́т - самокат с электродвигателем, средство индивидуальной мобильности.

