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Тряпка не поможет: как забыть о запотевших стёклах даже в самую сырую погоду

2:55
Авто

Слишком часто водители берутся за тряпку, едва стекло покроется испариной. Но если проблему решать только так, она будет возвращаться снова и снова. А между тем, запотевание стёкол — это не просто неудобство, а реальная угроза безопасности на дороге, особенно в тёмное время суток или при обгоне. Главное — найти и устранить источник влаги.

Дворники
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дворники

Почему запотевают стёкла: кратко о физике

Запотевание — результат конденсации влаги на стекле. Основные причины:

  • температурный перепад между салоном и улицей;

  • высокая влажность воздуха внутри автомобиля;

  • недостаточная вентиляция.

Осенью и зимой ситуация усугубляется, но и летом запотевание может застать врасплох во время дождя.

Чего не стоит делать: бороться с симптомами

Многие автовладельцы ограничиваются временными мерами:

  • протирают стекло вручную;

  • включают кондиционер для "осушения" салона.

Эти методы дают кратковременный эффект, но не решают корневую проблему - источник влаги остаётся, и стекло снова запотевает.

Что нужно проверить в первую очередь

Если стёкла часто покрываются конденсатом, стоит начать с базовой диагностики:

  • Салонный фильтр. Если он забит, воздух перестаёт циркулировать — замена обязательна;

  • Коврики и багажник. Загляните под них: если обнаружите влагу, ищите причину;

  • Дренажные каналы. Листья, грязь и мусор могут их забить — результатом станет вода в салоне;

  • Уплотнители дверей и люков. Повреждённые резинки легко пропускают влагу.

Неочевидная причина: вентиляционные клапаны под бампером

Немногие знают, что под задним бампером расположены специальные воздуховыпускные клапаны. Их задача:

  • выпускать воздух из салона;

  • снижать внутреннее давление при закрывании дверей;

  • предотвращать застой воздуха и накопление влаги.

Если эти клапаны засорились или перестали работать, вентиляция нарушается, и влажность в салоне резко повышается.

Как проверить вентиляционные клапаны

Проверьте клапаны самостоятельно:

  • откройте любую дверь автомобиля;

  • затем резко закройте её - при рабочей системе клапан на мгновение откроется и закроется;

  • если реакции нет — он засорён, повреждён или заблокирован.

В таком случае поможет очистка или замена клапанов — недорогая, но крайне эффективная мера.

Постоянное запотевание стёкол — это сигнал о том, что в автомобиле нарушен баланс температуры, влажности и вентиляции. Вместо временных решений важно устранить источник проблемы. Чистый фильтр, рабочие дренажи и исправные клапаны — залог сухого и безопасного салона в любую погоду.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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