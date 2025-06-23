Характерный шорох — предсмертный сигнал мотора. Услышали? Действуйте немедленно

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Авто

Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) — деталь, которой водитель редко уделяет внимание. Но его обрыв может буквально за секунды превратить рабочий двигатель в груду дорогостоящих запчастей. Причём проблема может возникнуть даже до окончания заявленного ресурса, если игнорировать тревожные сигналы.

Lada Vesta SW Cross engine compartment 01
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Vesta SW Cross engine compartment 01

Не только пробег: когда регламент не работает

Многие ориентируются только на километраж — мол, до 100 тысяч не доехал, значит, всё в порядке. Но у разных моделей ресурс ремня разный:

  • от 50 до 100 тысяч км — стандарт для большинства автомобилей;

  • свыше 130 тысяч — уже зона риска, даже если всё кажется "нормальным".

Годы против километров

Даже при небольшом пробеге резина стареет. На износ влияют:

  • возраст ремня (ресурс — около 5 лет);

  • перепады температур;

  • длительное стояние в пробках;

  • жара, пыль, грязь;

  • агрессивная среда под капотом.

Даже "домашний" автомобиль со скромным пробегом может иметь критически изношенный ремень, особенно если он редко обслуживается.

Пыль, масло и антифриз — невидимые убийцы ремня

Вредные внешние факторы действуют исподволь:

  • пыль и абразив при езде по гравию разрушают ремень сквозь защитный кожух;

  • масло и охлаждающая жидкость (особенно антифриз) делают резину скользкой и рыхлой;

  • подтёки через сальники - сигнал к срочной диагностике.

Если ремень попадает в зону действия утечки — износ ускоряется многократно.

Натяжение и геометрия: враги в тени

Среди "механических" причин ускоренного износа:

  • неисправный или неправильно отрегулированный натяжитель;

  • повреждённые шкивы (чаще от масляного насоса или помпы);

  • перекос ремня, из-за чего он трётся об корпус и стачивается с краёв;

  • смещение ремня из-за разбитой шпильки или ослабленного ролика.

Всё это приводит к тому, что ширина ремня уменьшается почти вдвое, и он теряет прочность. Разрыв — дело времени.

Звуковые симптомы: когда мотор сам подаёт сигнал

При критическом износе ремень начинает издавать характерные звуки:

  • щелчки;

  • шорохи;

  • звук трения на высоких оборотах.

Игнорировать эти "шёпоты" нельзя — за ними может последовать внезапный обрыв.


Ремень ГРМ — не просто резинка под капотом, а связующее звено двигателя. Даже если пробег не превышает регламент, время, условия эксплуатации и визуальные дефекты могут быть куда опаснее. При малейших сомнениях — проверь. Иначе рискуешь мотором.

Уточнения

Ремень газораспределительного механизма (также сокр. "ремень ГРМ") — компонент поршневого двигателя для синхронизации вращения коленвала и распределительного вала, зубчатый ремень (также называемого кулачкового ремня), либо цепь газораспределительного механизма, либо набор зубчатых колес.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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