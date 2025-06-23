Почему Audi отложила переход на электромобили: новый план компании

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Audi официально отказалась от запланированного отказа от двигателей внутреннего сгорания к 2033 году, пересмотрев свою стратегию электрификации. Глава компании Гернот Дёлльнер подтвердил, что фиксированных сроков больше нет — вместо этого компания делает ставку на гибкость и рыночные реалии.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Audi Q7 2020

Изначально Audi планировала прекратить разработку новых ДВС уже в 2025 году. Однако теперь с 2024 по 2026 годы запланирован запуск новой линейки автомобилей с ДВС и подключаемыми гибридами. Это, по словам CEO, даст компании "операционную гибкость как минимум на 7-10 лет".

Всего в развитие электрификации и цифровизации Audi инвестирует €28 млрд, две трети из которых будут потрачены до 2027 года. Но при этом компания сохраняет курс и на бензиновые и гибридные модели, включая мощные RS-версии.

Пересмотр затрагивает весь модельный ряд. Новых поколений у A1 и Q2 не будет, зато A3 и Q3 станут базовыми предложениями. Флагманами останутся A8, Q7 и Q8, а на рассмотрении — запуск большого внедорожника Q9.

В сфере технологий Audi будет лидером разработки для всей группы Volkswagen. Это касается новой архитектуры SSP, на которой построят "программно-определяемые автомобили". Партнёрство с американской Rivian усилит эту платформу. Первые SSP-модели Audi выйдут на рынок в 2027–2028 годах.

Отдельно в разработке находится электрический аналог A3, запланированный на 2026 год. Но Audi не будет выпускать собственную версию бюджетного электромобиля на базе Volkswagen ID.2.

Пока стратегия корректируется, продажи страдают: в Великобритании Audi продала 43 914 автомобилей с начала года — падение на 17,75% по сравнению с прошлым годом. В мае просадка составила 24% год к году.

Уточнения

Audi AG (лат. — «слушай») — немецкая автомобилестроительная компания в составе концерна Volkswagen Group, специализирующаяся на выпуске автомобилей под маркой Audi.

